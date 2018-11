Neun Mal neue Ratings für Versicherer

16.11.2018 – Im Assekurata-Unternehmensrating gab es für drei Huk-Coburg-Töchter wieder die Bestnote „exzellent“. Alle fünf analysierten Gesellschaften der Gruppe verteidigten die Bestnote in der Kategorie Kundenorientierung. Der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein und LVM-Krankenversicherer schnitten gleichfalls „exzellent“ ab, der LVM-Lebensversicherer eine Stufe schlechter. In der Kategorie „Sicherheit“ gab es für alle drei LVM-Gesellschaften die Bestnote. Die Inter Krankenversicherung behält die Gesamtnote „sehr gut“. In Sachen „Sicherheit“ und „Erfolg“ blieb es bei der Bestnote.

Fünf Gesellschaften der Huk-Coburg-Gruppe, drei der LVM-Gruppe und die Inter Krankenversicherung AG beauftragten auch in diesem Jahr die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH, ihre Unternehmen zu bewerten. Erneut lautet das Urteil mehrheitlich: Bestnote.

Drei von fünf Gesellschaften der Huk-Coburg bleiben exzellent

Im Unternehmensrating gab es für drei Töchter der Huk-Coburg-Gruppe wieder die Bestnote „exzellent“: die Huk24 AG, die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG und die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungskasse a.G. Die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG und die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG wurden erneut insgesamt eine Stufe schlechter bewertet. Aber auch sie sind im Hinblick auf den Aspekt „Sicherheit“ exzellent.

Dabei analysiert Assekurata für jedes Unternehmen gesondert die Ausstattung mit Sicherheitsmitteln. Diese Zahlen, wie zum Beispiel die versicherungstechnische Spezialkapitalquote oder die Eigenmittelquote, werden relativiert durch den Blick auf die Konzernmutter beziehungsweise die Gruppe insgesamt. Bei der Huk-Coburg ist die Situation auch hier „exzellent“.

Alle Huk-Coburg-Gesellschaften sind Spitze bei der Kundenorientierung

Alle fünf analysierten Huk-Coburg-Gesellschaften verteidigten ihre Bestnote in der Kategorie „Kundenorientierung“, die mit 30 Prozent in die Gesamtbewertung einfließt. In der Kundenbefragung zeigten sich wieder rund 80 Prozent vollkommen oder sehr zufrieden.

Bei der Lebensversicherungs-Tochter lobten sogar fast 87 Prozent die Geschwindigkeit der Leistungsauszahlung. Das ist der beste Wert, den Assekurata je ermittelt hat. Auf gleichfalls diesen Wert kommt der reine Onlineversicherer Huk24 bei der Einschätzung des Informationsgehalts seines Internetauftritts.

LVM Verein und LVM Kranken bleiben gleichfalls exzellent

Der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. bestätigte das „exzellent“ der Vorjahre. Zum zweiten Mal erhielt auch die LVM Krankenversicherungs-AG diese Spitzenbewertung. Erneut eine Stufe schlechter schnitt die LVM Lebensversicherungs-AG mit der Gesamtnote „sehr gut“ ab.

In der Kategorie „Sicherheit“ gab es für alle drei Gesellschaften die Bestnote. Bei der Konzernmutter wird hervorgehoben, dass die sehr hohen, im Jahr 2016 erneut aufgestockten Sicherheitsmittel größtenteils auf das Eigenkapital entfallen. Die Solvency-II-Anforderungen werden mit einer aufsichtsrechtlichen SCR-Quote von 372 Prozent übererfüllt.

Die Kundenbefragung ergab ein hohes Zufriedenheits- und Bindungsniveau mit der Bestnote für den Lebens- und Sachversicherer und einem „sehr gut“ für den Krankenversicherer. Besonders geschätzt wird die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter im Innendienst. LVM-Kunden sind wahrscheinlich auch aus diesem Grund überdurchschnittlich oft bereit, ihren Versicherer weiterzuempfehlen.

Inter Kranken behält Gesamtnote „sehr gut“

Die Inter Krankenversicherung AG konnte das Vorjahresurteil insgesamt und in allen fünf Einzelkategorien bestätigen. Im vergangenen Jahr wurde neben „Sicherheit“ erstmals auch „Erfolg“ mit der Bestnote bewertet. Die aufsichtsrechtliche SCR-Quote liegt bei über 600 Prozent. Die Nettoverzinsung stieg auf deutlich markt-überdurchschnittliche 4,3 Prozent.

Die Kundenorientierung wurde mit „gut“ beurteilt, wobei Zusatzversicherte weniger kritisch waren als die Vollversicherten. Befragt wurden zusätzlich freie Vertriebe. Hier fiel das Ergebnis mit „voll zufriedenstellend“ noch schlechter aus. Den Assekurata-Durchschnitt übertreffen dagegen die Inter-Krankenversicherung-Mitarbeiter in Sachen Hilfsbereitschaft.