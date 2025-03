Neugründung, Zusammenarbeit und Mitgliederrekord – Neuigkeiten für Makler

26.3.2025 – MLP gründet das Tochterunternehmen RVM Smartprotect, um das Firmenkundengeschäft auszubauen. Trias und Policenwerk gehen eine strategische Partnerschaft ein und der Makler Nachfolge Club durchbricht die Schallmauer von 1.000 Mitgliedern.

Mit der Neugründung eines weiteren Gewerbemaklers innerhalb der RVM-Gruppe will die MLP SE ihr Firmenkundengeschäft ausbauen. Die RVM Smartprotect GmbH richtet sich künftig an Unternehmen, deren Umsatz meist unter fünf Millionen Euro liegt, wird in einer Pressemitteilung berichtet.

„Die Kunden erhalten hochwertige prozessoptimierte Versicherungslösungen (‚Multiline‘) in allen relevanten Bereichen; gleichzeitig profitieren sie auch vom Know-how und den Spezialisten des Industriebereichs“, heißt es. Größere Unternehmen sollen weiterhin von der RVM Versicherungsmakler GmbH beraten und betreut werden.

Timo Hertweck (Bild: Janitos)

MLP mit neuem Gewerbemakler

Geschäftsführer der neuen Tochter ist Timo Hertweck (56). Der Manager war zuletzt Vorstandsvorsitzender der Janitos Versicherungs AG (VersicherungsJournal 20.12.2023, 9.12.2020) und zuvor unter anderem Vertriebsvorstand der Element Insurance AG (30.8.2019), Geschäftsführer der Südvers-Gruppe (16.3.2017) und Vorstand der Würzburger Versicherungs-AG (30.9.2009).

Der Allfinanz-Konzern baut seit einigen Wochen die Managementebenen im Bereich Firmenkundengeschäft um.

Seit April ist Sascha Schüring (50) Bereichsvorstand Firmenkunden bei der MLP Finanzberatung SE (4.2.2025). Schüring werde eng mit Hertweck zusammenarbeiten, wird jetzt kommuniziert. Ab Mai übernimmt Jan Berg als Vorstand auf Holding-Ebene unter anderem die Verantwortung für das Firmenkundengeschäft (14.8.2024).

Trias und Policenwerk spätestens seit der Element-Insolvenz verbunden

Eine strategische Partnerschaft haben die Trias Versicherung AG, Tochter der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), und die Policenwerk Assekuradeure GmbH, Tochter der Summitas Gruppe GmbH, geschlossen.

„Gemeinsam werden die beiden Unternehmen neue Produktangebote gestalten, die den Anforderungen moderner Versicherungskunden entsprechen“, wird gegenüber der Presse angekündigt.

Beide Unternehmen sind spätestens seit der Übernahme des Unfallbestandes der insolventen Element Insurance AG (3.3.2025) durch die Trias, Spezialist für Unfallversicherungen, Mitte Februar verbunden. Damit war für die Kunden der Policenwerk-Vertriebspartner weiterhin Versicherungsschutz gewährleistet.

Makler Nachfolger Club hat bereits mehr als 350 Übergaben begleitet

Der Makler Nachfolger Club e.V. hat mit der Anmeldung eines Maklerunternehmens aus dem Sauerland kürzlich die Schwelle von 1.000 Mitgliedern überschritten. Damit setze man ein deutliches Zeichen für Wachstum und Beliebtheit, heißt es in einer Pressemeldung.

Der 2014 in Bamberg gegründete Verein (24.9.2014) versteht sich als zentrale Anlaufstelle für Makler, die auf der Suche nach einem passenden Nachfolger sind. Den Mitgliedern wird ein Netzwerk aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und Experten der Nachfolgeplanung geboten. Zu den Dienstleistungen gehören eine kostenlose Unternehmensbewertung und ein Verkaufs-Exposé.

Zudem ermöglicht das vereinseigene Portal www.bestandsnachfolge24.de, potenzielle Nachfolger in allen Regionen Deutschlands zu finden. Nach eigenen Angaben gelingt in 98 Prozent der Fälle eine Vermittlung.

In den vergangenen zehn Jahren habe man mehr als 350 erfolgreiche Nachfolgeplanungen begleitet, wird berichtet. Aktuell bereite der Verein mehr als 200 Maklerunternehmen auf eine Übergabe vor.