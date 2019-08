Neues Vergleichsportal will Check24 angreifen

27.8.2019

Die Finleap GmbH macht Ernst und hat am Montag, wie angekündigt, ein Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen an den Start gebracht (VersicherungsJournal Medienspiegel 21.5.2019). Mit „Joonko“ will der Firmeninkubator die Check24 Vergleichsportal GmbH und die Verivox GmbH auf dem deutschen Markt angreifen, wie das Portal Finanzszene.de zuerst berichtet hat.

Derzeit können Interessenten und potenzielle Kunden auf Joonko nur ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Der eigentliche Launch sei für das vierte Quartal geplant, heißt es. Hinter der neuen Plattform steht ein Dreierteam: Dr. Carolin Gabor, ehemalige Geschäftsführerin bei Toptarif und Autohaus24, Eric Lange und Dr. Andreas Schroeter.

Für den Aufbau des Vergleichsportals sowie die eigene strategische Entwicklung, die Entwicklung neuer Technologien und Unternehmen hatte Finleap bereits Ende vergangenen Jahres 41,5 Millionen Euro eingesammelt (20.11.2018). Der größte Kapitalgeber in dieser Finanzierungsrunde war der chinesische Versicherer Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Zu weiteren Geldgebern des Unternehmens zählen unter anderem die niederländische NIBC Bank, der Rückversicherer Hannover Rück SE sowie die Signal-Iduna-Gruppe.