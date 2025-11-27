Neues Gesicht im Vorstand der Baloise

8.12.2025

Dr. Matthias Hilgert (50) ist zum 1. November in den Vorstand der Baloise Versicherungen in Deutschland aufgerückt. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler war sechs Jahre lang bei der Ergo-Gruppe als Projektleiter der IT-Strategie tätig, bevor er 2015 als Abteilungsleiter für Projekte und Prozesse zu den damaligen Basler Versicherungen wechselte.

Matthias Hilgert (Bild: Baloise)

Bei der Baloise war Hilgert zuletzt als Chief Transformation Officer tätig und übernimmt nun die Verantwortung für das Vorstandsressort IT. Er folgt in dieser Funktion auf Manuela Moog (55), die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Sie hat zum 1. November das IT-Ressort im DEVK-Konzern von Michael Knaup (51) übernommen, der ab 2026 neuer Vorstandsvorsitzender wird (VersicherungsJournal 25.3.2025, 2.12.2024).

Manuela Moog (Bild: DEVK, Jürgen Naber)

Die Baloise Holding AG befindet sich derzeit kurz vor dem Zusammenschluss mit der Helvetia Holding AG. Ihre entsprechenden Fusionspläne hatten die beiden Versicherer im Frühjahr öffentlich gemacht (VersicherungsJournal 23.4.2025). Im September waren die wesentlichen Hürden des Zusammenschlusses genommen worden (12.9.2025).

Am 5. Dezember wurde wie angekündigt die Fusion zur zweitgrößten Versicherungsgruppe der Schweiz vollzogen (2.12.2025). Der Zusammenschluss der Deutschland-Töchter der neuen Gruppe soll folgen. Länderchef wird Dr. Jürg Schiltknecht (54), der bisher die hiesigen Baloise-Töchter führt. Weitere Details wurden noch nicht veröffentlicht.