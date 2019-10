Neues aus den Unternehmen

11.10.2019 – Die Zurich Gruppe holt Monika Schulze als neue Chefin für das Partnergeschäft aus der Konzernzentrale zurück. Bei Chubb steigt Silke Rusch zur neuen Direktorin für den Bereich Personenversicherungen auf. Philipp Waldstein Wartenberg verlässt das Führungsgremium der Meag, für ihn übernimmt künftig Andree Moschner die Verantwortung bei dem Asset-Manager der Munich Re und der Ergo.

Monika Schulze (Bild: Zurich)

Zum 1. Januar 2020 wird Monika Schulze zur Zurich Gruppe Deutschland zurückkehren. Sie übernimmt dann die Position als „Head of Direct and Partnership-Development“. Ihren derzeitigen Job als „Head of Customer & Digital Office“ der Zurich Insurance Group in der Konzernzentrale wird die Versicherungsmanagerin verlassen.

Ressort Vertrieb

In der neu geschaffenen Position in Deutschland wird Schulze, die ihre Karriere 2008 als Chief-Marketing-Officer in der Zurich Gruppe startete, an Jawed Barna, Vorstand Vertrieb und Strategische Partnerschaften, berichten.

Im Ressort Vertrieb soll sie für „die Umsetzung der Online-Strategie für den Vertrieb und die Weiterentwicklung des deutschen Partnergeschäfts verantwortlich sein“, teilte der Versicherer mit.

Chubb mit neuer Managerin für Personenversicherungen

Silke Rusch (42) wird ab sofort neue Direktorin für den Bereich Personenversicherungen (A&H) der Chubb European Group SE. Sie verantwortet dann das A&H-Geschäft für den Versicherer in Deutschland und Österreich. In ihrer neuen Position soll „die Managerin für die weitere Entwicklung sowie das Wachstum der Personensparte verantwortlich sein“, heißt es in einer Mitteilung.

Silke Rusch (Bild: Chubb)

Von ihrem Dienstsitz in Frankfurt aus wird sie an Andreas Wania, Country-President und Hauptbevollmächtigter bei Chubb für Deutschland und Österreich, berichten.

Rusch arbeitet seit 2012 für Chubb und verfügt über 24 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche, speziell im Bereich der Unfall- und Krankenversicherungen sowie im dazugehörigen Underwriting. Seit 2015 war sie Underwriting-Manager A&H Germanic.

Meag mit neuer Führungsspitze

Der Asset-Manager der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG und der Tochter Ergo Versicherungen ändert seine Führungsstruktur. Andree Moschner (56) übernimmt ab 1. November 2019 den Vorsitz der Geschäftsführung der Meag Munich Ergo Asset Management GmbH zusätzlich zu seiner Funktion als Mitglied des Vorstandes der Ergo Group AG.

Moschner gehört der Geschäftsführung der Meag seit 2016 an. Vor seinem Einstieg bei der Munich Re war Moschner im Vorstand von Deutsche Bank 24, Dresdner Bank und der Allianz Deutschland AG tätig. Der Manager übernimmt den Vorsitz von Philipp Waldstein Wartenberg, der seit 2014 an der Unternehmensspitze stand (VersicherungsJournal 7.1.2014, 24.7.2012).

Waldstein Wartenberg scheidet aus dem Unternehmen aus, „um andere Aufgaben zu übernehmen“, heißt es in einer Mitteilung. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, „wird er bis zum Jahresende beratend tätig bleiben“.