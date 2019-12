Neuer Vorstandschef für Ergo Deutschland

13.12.2019

Zum 1. Mai 2020 übernimmt Theodoros Kokkalas (55) den Vorstandsvorsitz der Ergo Deutschland AG. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der gebürtige Grieche spricht fließend Deutsch und Englisch. Er heuerte nach verschiedenen Stationen im Versicherungs- und Bankwesen vor etwa zwei Jahrzehnten bei der Ergo an. Seit 2004 ist er CEO der griechischen Ergo Insurance Company S.A. und seit 2018 zusätzlich Verwaltungsratsmitglied der indischen HDFC Ergo.

Kokkalas folgt auf Dr. Achim Kassow (53), der zum gleichen Zeitpunkt in den Vorstand der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) aufsteigt. Er ersetzt Hermann Pohlchristoph (54) (VersicherungsJournal 16.3.2017), der Ende April 2020 aus persönlichen Gründen aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Kassow wird das Vorstandsressort „Asia Pacific and Africa“ sowie die Zentralbereiche „Central Procurement“ und „Services“ verantworten, heißt es weiter. Der 53-Jährige war vor rund drei Jahren von der Allianz Deutschland AG zur Ergo gewechselt (1.9.2016, 28.6.2016).

Achim Kassow (li.) und Theodoros Kokkalas (re.) (Bild: Quirin Leppert/Gokhan Celebi)

Dr. Markus Rieß, Vorstandchef der Ergo Group AG, Vorstandsmitglied der Munich Re und Aufsichtsratschef der Ergo Deutschland AG, dankte Kassow „für die sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Er hat das Ergo-Strategieprogramm in Deutschland (2.6.2016, 2.6.2017) mit Stringenz und Konsequenz umgesetzt und zum Erfolg geführt“, so Rieß.