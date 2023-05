Neuer Vorstandschef für Digitalversicherer Friday

17.5.2023

Wechsel auf dem Chefsessel: Dr. Christoph Samwer (39), Vorstandschef der Friday Insurance S.A., wird das Unternehmen nach über sechs Jahren auf eigenen Wunsch verlassen. Er hat die Geschicke des Digitalversicherers seit der Gründung verantwortet (VersicherungsJournal 6.2.2017).

Seine Nachfolge tritt zum 1. Juni Nasier Nasir (39) an, seit zwei Jahren Marketing-Chef bei der Tochter des Baloise-Konzerns. Vor Friday arbeitete der Manager vier Jahre für die Bain & Company Inc. Davor war er acht Jahre lang beim italienischen Generali-Konzern in verschiedenen Bereichen beschäftigt, zuletzt als „Business Transformation Manager“ der Generali Deutschland AG.

Nasier Nasir (Bild: Friday)

Für Samwer findet Baloise-Chef Gert De Winter in einer Mitteilung lobende Worte: „Unter Christophs Federführung entwickelte sich […] der heute beliebteste Digitalversicherer Deutschlands, Friday, der aktuell über 175.000 Kunden zählt. Die Geschäftsführung und der Verwaltungsrat bedanken sich bei Christoph für diese außerordentliche Leistung.“