Neuer Vorstandschef bei der VGH

5.12.2019

Zum 1. Juli 2020 wird Dr. Ulrich Knemeyer (56) den Vorstandsvorsitz von Hermann Kasten (63) im Führungsgremium der beiden Regionalversicherer Landschaftliche Brandkasse Hannover und Provinzial Lebensversicherung Hannover (VGH Versicherungen) übernehmen. Kasten geht nach acht Jahren in dieser Position (VersicherungsJournal 3.7.2012) in den Ruhestand, wie die Unternehmensgruppe am Mittwoch mitteilte.

Sein Nachfolger Knemeyer war erst im April zum stellvertretenden Vorstandschef aufgestiegen (4.4.2019). Seit 2016 trägt er bei der VGH die Verantwortung für die Bereiche Risikomanagement und EDV (28.6.2016).

Ulrich Knemeyer und Annika Meyer-Rust (Bild: Patrice Kunte/Iris Sobotta)

Zeitgleich mit dem Wechsel an der Unternehmensspitze erfolgt die Ernennung von Annika Meyer-Rust (39) zum neuen Vorstandsmitglied für das Ressort Komposit. Die Managerin ist derzeit als Abteilungsdirektorin für die Bereiche Controlling und Aktuariat in den Komposit-Sparten der VGH zuständig. Sie folgt Thomas Vorholt (64), der ebenfalls aus Altersgründen ausscheidet. Der Manager war seit 2002 für den VGH-Vorstand tätig und verantwortete den Bereich Schadenversicherungen (3.7.2002).