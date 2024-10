Neuer Vorstand für die BCA

22.10.2024

Bastian K. Roeder tritt zum 1. November dieses Jahres in den Vorstand der BCA AG ein. Als neues Vorstandsmitglied übernimmt er die Ressorts Versicherung und Vorsorge, Vertrieb und Marketing sowie das Partnermanagement.

Der 40-Jährige war seit 2021 als Leiter Konzernentwicklung bei der Signal-Iduna-Gruppe beschäftigt. Dort verantwortete er unter anderem strategische Projekte, etwa in Kooperation mit dem Internet-Konzern Google. Der Versicherer ist seit 2009 Gesellschafter des Maklerpools (VersicherungsJournal 16.9.2009) und hält neben mehreren weiteren Versicherern eine Beteiligung von zehn Prozent minus einer Aktie (17.2.2020).

Roeder hat Wirtschafts- und Versicherungswissenschaften studiert. Seine Karriere in der Assekuranz startete er 2007 bei der Allianz-Gruppe, zunächst als Vorstandsassistent im Vertrieb, später auf verschiedenen Positionen im Maklervertrieb. Parallel dazu erlangte er einen Masterabschluss in Versicherungsrecht. Ab 2016 war der Manager in der Unternehmensberatung tätig.

Bastian K. Roeder (Bild: BCA)

Mit dem Neuzugang wird das BCA-Führungsgremium nach dem Rückzug von Rolf Schünemann (9.11.2023) wieder mit drei Personen besetzt. Dr. Frank Ulbricht, seit 2012 im Vorstand (31.7.2019), leitet auch zukünftig den Bereich Investment und Investmentvertrieb sowie Personal, Controlling, Rechnungswesen, Recht und Compliance. Roman Schwarze hat das Ressort IT und damit die Verantwortung für die digitale Plattform des Maklerpools inne.