Neuer Vorstand der Concordia kommt aus Braunschweig

28.4.2021

Die Concordia Versicherungen verpflichten ab 1. Juli Dirk Gronert (45) als neues Vorstandsmitglied. Er folgt auf Wolfgang Glaubitz, der zum Ende des Jahres in Rente geht. Der Concordia-Direktor war seit 2003 im Führungsgremium des Unternehmens tätig (VersicherungsJournal 5.8.2003).

Gronert kommt von der Öffentlichen Versicherung Braunschweig, bei der er seit 2018 als Vorstand den IT-Bereich verantwortet hat (19.5.2017). Zuvor war er als „Chief Transformation Officer IT“ für die Weiterentwicklung und Neugestaltung der technischen Infrastruktur bei der Axa Konzern AG zuständig.

Auch Gronerts neuer Chef bei der Concordia, Dr. Stefan Hanekopf, wechselte 2019 von dem öffentlichen Versicherer zu der Hannoveraner Gesellschaft (23.9.2019).

Dirk Gronert (Bild: Concordia)

Die Aufgaben von Gronert in Braunschweig teilen sich Knud Maywald, Vorsitzender des Vorstandes, und Vorstandsmitglied Dr. Alexander Tourneau, „bis ein geeigneter Nachfolger“ gefunden wird, wie der öffentliche Versicherer in einer Mitteilung am Dienstag mitteilte.