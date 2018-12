Neuer Vorstand bei der Württembergischen

10.12.2018

Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG) will ihre Finanzsteuerungs-Funktionen im Konzern stärken. Dr. Michael Gutjahr (61) wird sich daher als Finanz- und Personalvorstand der Gruppe auf die wachsenden Herausforderungen in der Gruppensteuerung, der Bilanzierung sowie der digitalen Transformation fokussieren. Das teilte das Unternehmen am Montag mit.

Bei den W&W-Versicherungstöchtern folgt Alexander Mayer (43) Gutjahr nach. Mayer wird ab Januar 2019 in den Vorständen der Württembergische Versicherung AG und Württembergische Lebensversicherung AG das Ressort Kapitalanlagen und Rechnungslegung leiten. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur ist seit 2015 Sprecher der Geschäftsführung der W&W Asset Management GmbH und übt dieses Amt weiter aus. Außerdem bleibt er Generalbevollmächtigter der W&W AG.

Alexander Mayer (Bild: W&W)

Zudem wird Dr. Manfred Pumbo (52) Generalbevollmächtigter für Controlling und Risikomanagement in den Vorständen des Komposit- sowie des Lebensversicherers. Er bleibt bis auf Weiteres auch für die entsprechende Abteilung bei der Württembergischen sowie für die Abteilung Kostencontrolling bei der W&W AG verantwortlich. Zusätzlich wird die W&W AG ab 2019 mit einem eigenen Firmenkundenressort an den Start gehen. Die Leitung wird zum 1. Januar Jens Lison (53) übernehmen (VersicherungsJournal 2.10.2018).