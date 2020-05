Neuer Vorstand bei der W&W-Gruppe

19.5.2020

Zum 1. September wird Alexander Mayer (45) in den Vorstand der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG) aufsteigen. Er folgt auf Dr. Michael Gutjahr, der seit 2002 in den Führungsgremien der Gruppe vertreten ist (VersicherungsJournal 10.7.2002). Der 63-Jährige geht zum 1. September 2020 in den Ruhestand.

Bei den W&W-Versicherungstöchtern folgte Mayer bereits Anfang 2019 auf Gutjahr (10.12.2018). Der Manager leitet seitdem in den Vorständen der Württembergische Versicherung AG und Württembergische Lebensversicherung AG das Ressort Kapitalanlagen und Rechnungslegung. Dieses Ressort wird der Finanzvorstand jetzt auch für die Dachgesellschaft übernehmen. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur ist zudem seit 2015 Sprecher der Geschäftsführung der W&W Asset Management GmbH und wird dieses Amt weiter ausüben.

Jürgen A. Junker (li.) und Alexander Mayer (re.) (Bilder: Tom Ziora)

Des Weiteren wird der laufende Vertrag mit dem Vorsitzenden des Vorstands der W&W AG, Jürgen A. Junker, erneuert. Das Arbeitsverhältnis hat nun eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum Jahr 2026, wie das Unternehmen heute Vormittag mitteilte. Der 50-Jährige ist seit 2017 Vorstandsvorsitzender der W&W-Gruppe (7.12.2016).