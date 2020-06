Neuer Vertriebsdirektor: Hansemerkur will Komposit ausbauen

4.6.2020

Die Hansemerkur Versicherungen wollen ihre Marktpräsenz in Schaden-/Unfallversicherung (SHU) erhöhen. Dafür holte die Gesellschaft bereits zum 1. April Arne Bröker (40) von der Kieler Domcura AG. Bröker steigt jetzt zum Vertriebsdirektor für das Bundesgebiet im SHU-Geschäftsfeld auf.

In seiner neuen Position soll sich der Manager „dem konsequenten Ausbau der Komposit-Sparte widmen“, so das Unternehmen am Donnerstag in einer Mitteilung. Bröker soll den Auf- und Ausbau der vertrieblichen Aktivitäten in der Organisation Makler & Mehrfachagenten leiten. Er berichtet an den Organisationsdirektor Paulo Patricio im Vertriebsressort von Eric Bussert.

Arne Bröker (Bild: Ines Matz-Boomgaarden)

Mit der Personalie verbindet der Versicherer eine strategische Ankündigung in Richtung Vertrieb. Er „möchte zukünftig analog seiner Positionierung in der Kranken- und Lebensversicherung durch zielgruppenaffine Produkte und Prozesse auch mit der Hansemerkur Allgemeinen Versicherung AG im Maklerbereich eine prägendere Rolle spielen“, heißt es in der Unternehmensmeldung.