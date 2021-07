Neuer Vertriebschef für Volkswagen Financial Services

1.7.2021

Am 1. Oktober übernimmt Anthony Bandmann (48) als Vorstand das Vertriebsressort der Volkswagen Financial Services AG (VW FS AG). Er folgt auf Vorstandschef Lars Henner Santelmann, der den Bereich seit 2018 in Personalunion mitverantwortete.

Der US-Amerikaner Bandmann kam 2012 als Sprecher der Geschäftsführung zur Volkswagen Bank GmbH. Gleichzeitig war er als Geschäftsführer für die Volkswagen Versicherungsdienst GmbH tätig. Zuletzt hatte er die Position als CEO der VW Credit Inc. in den USA inne.

Die Geschäftsfelder der Volkswagen Finanzdienstleistungen umfassen Händler- und Kundenfinanzierung, das Bank- und Versicherungsgeschäft, die Leasing-Sparte sowie das Flottenmanagement und Mobilitätsangebote. Ende 2020 hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben insgesamt rund 21,9 Millionen Verträge im Bestand.

Anthony Bandmann (Bild: VWFS)

Seit Mitte Juni hat auch die Volkswagen Autoversicherung AG, ein Gemeinschafts-Unternehmen der VW FS AG und der Allianz Deutschland AG, mit Katharina Amann eine neue Vorstandschefin (VersicherungsJournal 10.6.2021).