Neuer Vertriebschef bei Hiscox

9.4.2019

Die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland wird die lokalen Vertretungen hierzulande ausbauen: Der Spezialversicherer eröffnet weitere Standorte in Berlin und Stuttgart, wie die Gesellschaft am Montag mitteilte. Die Büros in München, Hamburg, Köln und Frankfurt bleiben bestehen.

Von Berlin aus werden unter der Leitung von Christoph Burkhardt Maklerpartner und Kunden betreut. Burkhardt, seit sieben Jahren bei Hiscox tätig, wechselt dafür von München in die Hauptstadt. Für das neue Büro in Stuttgart ist die Vertriebsleitung noch unbesetzt, so der Versicherer.

Wolf von Buchwaldt (Bild: Hiscox)

Die Verantwortung für den gesamten Maklervertrieb als Director Sales Broker übertrug das Unternehmen zum 1. April an Wolf von Buchwaldt. Seine Aufgaben als Leiter der Niederlassung Hamburg übernimmt Richard Weber, der seit 2008 den Vertrieb der Hiscox Geschäftskundenprodukte in der Vertriebsregion Nord vorangetrieben hat. Zudem wechselt Markus Klopfer in die Position des Director Operations.