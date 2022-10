Neuer Versicherer will mit zusätzlichen Kapazitäten punkten

18.10.2022 – Ein neuer Anbieter von industriellen Sach-, Haftpflicht- und Financial-Lines-Versicherungen hat die Genehmigung der Finanzaufsicht erhalten. Zielgruppe sind die Top zehn der deutschen Industriemakler sowie firmenverbundene Vermittler. Everest Insurance will vor allem ein Serviceversprechen einlösen.

Die Everest Insurance (Ireland) DAC, Niederlassung für Deutschland geht als neuer Industrieversicherer im deutschen Markt an den Start. Im September hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) die Genehmigung für den Geschäftsbetrieb erteilt.

Der Anbieter von industriellen Sach-, Haftpflicht- und Financial Lines-Versicherungen ist eine Tochter der Everest Re Group, Ltd mit Unternehmenssitz in Bermuda. In Deutschland wird Bernd Wiemann als Hauptbevollmächtigter die Aktivitäten des Erstversicherers verantworten.

Der Manager kommt aus der Industrieversicherung und arbeitete unter anderem als Continental Sales & Marketing Manager für die Chubb Insurance Company of Europe SE (VersicherungsJournal 12.5.2014).

Überdurchschnittlichen Service realisieren

Bernd Wiemann (Bild: Everest)

Everest wird im November mit vier Mitarbeitenden die Geschäftstätigkeit aufnehmen. „Wir planen alle Underwriting-Positionen sowie Schaden in Düsseldorf zeitnah aufzubauen“, erklärt Wiemann auf Nachfrage.

Beide Bereiche sollen mit Vollmachten ausgestattet werden, um effektiv lokal agieren zu können. Zum Start will sich der Versicherer laut dem Deutschlandchef auf die Top zehn der Industriemakler sowie die firmenverbundenen Vermittler konzentrieren.

„Dies ist eine strategische Entscheidung, damit wir unserem Serviceversprechen gerecht werden können“, so Wiemann.

Das Einhalten dieses Versprechens bezeichnet der Manager als Wettbewerbsvorteil: „Everest ist bekannt für überdurchschnittlichen Service, der in Deutschland nicht immer selbstverständlich ist. […] Dabei handelt es sich durchaus um ganz banale Dinge wie Erreichbarkeit, schnelle Rücklaufzeiten, kurze Entscheidungswege und vor allem dem aktiven Zuhören bei unseren Kunden.“

Zusätzliche Kapazitäten dürften gerne angenommen werden

Neben diesen Punkten will Wiemann bei seinen künftigen Geschäftspartnern mit dem Bereitstellen zusätzlicher Kapazitäten punkten – und die dürften im Markt 2023 begehrt sein.

Auf die diversen Krisen wie Russlands Angriffskrieg, steigende Inflation, unterbrochene Lieferketten, Energiekrise und virtuelle Bedrohungen reagieren die Versicherer, indem sie laut Aon-Marktreport ihrer Risikobereitschaft klare Grenzen setzen: Die Gesellschaften erhöhen Prämien und schränken die Deckungskapazitäten weiter ein (8.9.2022).

Hinzu kommen Kriegsausschlüsse in den Bedingungen, die bereits im Frühjahr für die gewerbliche Cyberversicherung zu Unruhe im Markt führte (14.3.2022, 4.5.2022).