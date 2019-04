Neuer Versicherer geht in Köln an den Start

1.4.2019

Die Newline Group gab am Montag die Gründung der Newline Europe Versicherung AG bekannt. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Newline Insurance Company Limited und tritt an die Stelle der bisherigen deutschen Niederlassung (VersicherungsJournal 12.1.2017).

WERBUNG

Die Gesellschaft hat die Zulassung zum Betrieb der Schaden- und Unfallversicherung am 21. März 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) erhalten. Manuel Wirtz, der seit 2016 als Hauptbevollmächtigter von Newline für Deutschland tätig ist (VersicherungsJournal 23.12.2016, 7.7.2016), wurde zum Vorsitzenden des Vorstandes ernannt.

Manuel Wirtz (Bild: Newline)

„Newline zeichnet bereits seit 2002 Versicherungsrisiken in Deutschland. Wir freuen uns daher, unsere Präsenz in Köln zu stärken und unsere Basis zu erweitern, damit wir unseren Kunden in ganz Europa im Post-Brexit-Umfeld einen nahtlosen und kontinuierlichen Service bieten können“, sagt Carl Overy, CEO der Newline Group, in einer Mitteilung.

Das Unternehmen ist ein Spezialversicherer mit Hauptsitz in London und zeichnet nach eigenen Angaben Risiken für Haftpflicht- und Transport in 80 Ländern. Die Unternehmensgruppe gehört zur Odyssey Group, einem Anbieter von Rück- und Spezialversicherungen, unter dem Dach der Fairfax Financial Holdings Limited.