Neuer Tierversicherer am Start

18.2.2021

Die schwedische Agria Tierversicherung wird nach eigenen Angaben 2021 in den deutschen Markt eintreten. Die deutsche Niederlassung des Unternehmens wird in Düsseldorf sein, ab März sollen Mitarbeiter eingestellt und der Vertrieb über Vermittler aufgebaut werden.

Peter Bornschein wird als Country-Manager das Büro in Nordrhein-Westfalen leiten. Erste Produkte will das Unternehmen im Herbst in Deutschland einführen. Die Angebote sollen über Vermittler als auch im Direktvertrieb verkauft werden.

„Zum Verkaufsstart wird unser Produktportfolio Kranken-Vollversicherungs-Produkte, OP-Versicherungen, Lebensversicherungs-Produkte für Hunde und Katzen sowie Ergänzungsprodukte, die auf den speziellen Bedarf von Züchtern und Haltern von Sport -und Gebrauchshunden zugeschnitten sind, umfassen“, erklärt Bornschein auf Nachfrage.

Die Agria Tierversicherung wurde 1890 in Schweden gegründet und versichert nach eigenen Angaben mehr als 1,2 Millionen Tiere. Die Gesellschaft ist neben ihrem skandinavischen Heimatmarkt in Norwegen, Dänemark, Finnland, Großbritannien und Frankreich aktiv und beschäftigt 400 Mitarbeiter.