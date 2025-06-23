Neuer Perseus-Chef ist ein alter Bekannter

10.10.2025
Chefwechsel bei der Perseus Technologies GmbH: Gerrit Knichwitz (38) verlässt nach rund drei Jahren an der Firmenspitze den Cybersicherheits-/IT-Dienstleister für die Versicherungsbranche. Das Angebot des Berliner Unternehmens umfasst eine technische und organisatorische Risikoprüfung, Präventionsangebote und eine Notfallhilfe für Schäden durch Cyberkriminelle – insbesondere für kleine und mittelständische Betriebe.
Knichwitz übergibt seine Position als Geschäftsführer an Sören Brokamp (40), der zuvor seit Mitte 2020 das Produktmanagement und Underwriting Cyber bei den HDI-Versicherungen leitete. Dort war er maßgeblich an der Entwicklung von Policen für kleine und mittlere Unternehmen beteiligt. Seine Karriere startete der studierte Versicherungsexperte 2006 bei den heutigen Baloise Versicherungen. Zehn Jahre später wurde er dort Projektleiter Cyberversicherungen.
„Perseus kenne ich bereits seit vielen Jahren durch die enge Partnerschaft mit der HDI Deutschland AG im Bereich der Cyberversicherung“, erklärt Brokamp. „Es ist spannend, nun die Perspektive zu wechseln, aktiv an der Weiterentwicklung innovativer IT-Sicherheitslösungen mitzuwirken und deren Zukunft mitzugestalten.“
Nach Unternehmensangaben soll Brokamp „neue Impulse in diesem dynamischen Marktumfeld setzen“. Perseus wird er zukünftig demnach gemeinsam mit Peter Hasenstab als Chief Technology Officer und Robert Wilken als Chief Operating Officer führen.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.