Neuer Perseus-Chef ist ein alter Bekannter

10.10.2025

Chefwechsel bei der Perseus Technologies GmbH: Gerrit Knichwitz (38) verlässt nach rund drei Jahren an der Firmenspitze den Cybersicherheits-/IT-Dienstleister für die Versicherungsbranche. Das Angebot des Berliner Unternehmens umfasst eine technische und organisatorische Risikoprüfung, Präventionsangebote und eine Notfallhilfe für Schäden durch Cyberkriminelle – insbesondere für kleine und mittelständische Betriebe.

Knichwitz übergibt seine Position als Geschäftsführer an Sören Brokamp (40), der zuvor seit Mitte 2020 das Produktmanagement und Underwriting Cyber bei den HDI-Versicherungen leitete. Dort war er maßgeblich an der Entwicklung von Policen für kleine und mittlere Unternehmen beteiligt. Seine Karriere startete der studierte Versicherungsexperte 2006 bei den heutigen Baloise Versicherungen. Zehn Jahre später wurde er dort Projektleiter Cyberversicherungen.

Gerrit Knichwitz und Sören Brokamp (Bild: Perseus)

„Perseus kenne ich bereits seit vielen Jahren durch die enge Partnerschaft mit der HDI Deutschland AG im Bereich der Cyberversicherung“, erklärt Brokamp. „Es ist spannend, nun die Perspektive zu wechseln, aktiv an der Weiterentwicklung innovativer IT-Sicherheitslösungen mitzuwirken und deren Zukunft mitzugestalten.“

Nach Unternehmensangaben soll Brokamp „neue Impulse in diesem dynamischen Marktumfeld setzen“. Perseus wird er zukünftig demnach gemeinsam mit Peter Hasenstab als Chief Technology Officer und Robert Wilken als Chief Operating Officer führen.