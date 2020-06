Neuer HDI-Deutschlandchef bei Talanx

2.6.2020

Dr. Immo Querner (57) wird zum 31. August aus den Vorständen der Talanx AG und des HDI V.a.G. ausscheiden. Der Finanzvorstand war über 14 Jahre im Amt (VersicherungsJournal 8.1.2008) und verlässt den Konzern „im besten gegenseitigen Einvernehmen“, wie es in einer Mitteilung heißt. Querner wird der Talanx-Gruppe aber weiter beratend zur Seite stehen.

Jan Wicke (li.), Christopher Lohmann (re.)

(Bild: Daniel Möller/Lier)

Als Nachfolger für den scheidenden Finanzchef hat der Aufsichtsrat Dr. Jan Wicke (51) berufen, der im Führungsgremium des Versicherers bisher den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland verantwortete.

Die Position von Wicke als Vorstandschef der HDI Deutschland AG und im Vorstand der Talanx AG wird Dr. Christopher Lohmann (51) ab 1. September übernehmen. Der Manager war seit 2016 (4.10.2016) Vorstandsvorsitzender der Gothaer Allgemeine Versicherung AG sowie Vorstandsmitglied der Gothaer Versicherungsbank VVaG sowie der Gothaer Finanzholding AG (11.5.2020).

Zusätzlich wird Lohmann Chief Information Officer (CIO) im Talanx-Vorstand mit Verantwortung für die IT der Erstversicherung in Deutschland, so das Unternehmen.