Neuer Coya-Vorstand kommt zurück von der Axa

11.5.2021

Max Bachem (34) wird zum 1. Mai CEO der Coya AG. Er soll in den nächsten Jahren das Wachstum des Insurtechs weiter beschleunigen, heißt es in einer Pressemitteilung. Er folgt auf Johannes Jacobsen, der aus persönlichen Gründen ausscheide.

Bachem kehrt von der Axa Konzern AG zurück, wo er ab August 2019 die Bereiche Konzernentwicklung, Investments und strategische Partnerschaften geleitet hat. Er gehörte zu den ersten Mitarbeitern von Coya. Von 2011 bis 2017 arbeitete er für die Unternehmensberatung Oliver Wyman GmbH in Zürich und Hong Kong. Er hat einen Bachelor in General Management und einen Master in Strategy and International Management.

Max Bachem (Bild: Coya)

„Max und ich haben bereits in der Aufbauphase von Coya eng zusammenarbeitet und viel erreicht. Er hat sich in den letzten Jahren als erstklassischer Stratege sowie Umsetzer bewiesen und ich freue mich darauf, mit ihm zusammen das nächste Kapitel von Coya zu schreiben“, wird Gründer und CEO Andrew Shaw zitiert.

Der Anbieter von Hausrat-, Haftpflicht-, Fahrrad- und Tierversicherungen hat seine Ergebnisse im vergangenen Jahr verbessert. In diesem Jahr soll der Umsatz um den Faktor drei bis fünf gesteigert werden. Allein im ersten Quartal wurden nach eigenen Angaben rund 17.000 Kunden gewonnen (VersicherungsJournal Medienspiegel 28.4.2021). Das Start-up hat vor drei Jahren seine Zulassung erhalten (25.6.2018).