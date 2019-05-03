Neuer Chef für Maklervertrieb der Inter

23.10.2025
Fabian Ober (46) übernimmt zum Jahreswechsel die Leitung des Bereichs Maklervertrieb der Inter Versicherungen. Sein Vorgänger Andreas Bahr (52) hat das Unternehmen nach Firmenangaben auf eigenen Wunsch verlassen. Zu einem neuen Job macht die Versicherungsgruppe keine Angaben.
Bahr war erst im Februar vorigen Jahres auf Nico Locker (44) gefolgt (VersicherungsJournal 29.1.2024), der das Unternehmen nach 23 Jahren Betriebszugehörigkeit Ende Oktober 2023 verlassen hatte (20.9.2023). Locker leitet heute den Bereich Vertriebsentwicklung und -innovation der Baloise Versicherungen.
Der neue Inter-Bereichsleiter Ober hat bereits Berufserfahrung in Führungspositionen im deutschen Maklermarkt gesammelt. Vor seinem Wechsel zur Inter mit Hauptsitz in Mannheim leitete der gelernte Bankkaufmann und Versicherungsfachmann rund vier Jahre lang den Maklervertrieb der Versicherungskammer Maklermanagement Kranken GmbH in Norddeutschland.
Seine Karriere in der Versicherungsbranche startete Ober 2007 als Vertriebsleiter Makler/Mehrfachagenten bei der Central Krankenversicherung AG, die 2020 in Generali Deutschland Krankenversicherung AG umbenannt wurde (2.7.2020). Danach war er sechs Jahre lang als Maklerbetreuer bei der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG tätig.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.