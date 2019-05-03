Neuer Chef für Maklervertrieb der Inter

23.10.2025

Fabian Ober (46) übernimmt zum Jahreswechsel die Leitung des Bereichs Maklervertrieb der Inter Versicherungen. Sein Vorgänger Andreas Bahr (52) hat das Unternehmen nach Firmenangaben auf eigenen Wunsch verlassen. Zu einem neuen Job macht die Versicherungsgruppe keine Angaben.

Fabian Ober (Bild: Inter)

Bahr war erst im Februar vorigen Jahres auf Nico Locker (44) gefolgt (VersicherungsJournal 29.1.2024), der das Unternehmen nach 23 Jahren Betriebszugehörigkeit Ende Oktober 2023 verlassen hatte (20.9.2023). Locker leitet heute den Bereich Vertriebsentwicklung und -innovation der Baloise Versicherungen.

Der neue Inter-Bereichsleiter Ober hat bereits Berufserfahrung in Führungspositionen im deutschen Maklermarkt gesammelt. Vor seinem Wechsel zur Inter mit Hauptsitz in Mannheim leitete der gelernte Bankkaufmann und Versicherungsfachmann rund vier Jahre lang den Maklervertrieb der Versicherungskammer Maklermanagement Kranken GmbH in Norddeutschland.

Seine Karriere in der Versicherungsbranche startete Ober 2007 als Vertriebsleiter Makler/Mehrfachagenten bei der Central Krankenversicherung AG, die 2020 in Generali Deutschland Krankenversicherung AG umbenannt wurde (2.7.2020). Danach war er sechs Jahre lang als Maklerbetreuer bei der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG tätig.