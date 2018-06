Neuer Chef für die Württembergischen Versicherungen

12.6.2018

Zum 1. Juli 2018 bekommen die Württembergische Versicherung AG und die Württembergische Lebensversicherung AG mit Thomas Bischof (43) wie vor rund einem Jahr angekündigt (VersicherungsJournal 29.5.2017) einen neuen Vorstandschef. Dies teilte das Unternehmen am Montag mit.

Der Diplom-Betriebswirt kam über die Stationen Axa Konzern AG und Boston Consulting Group im Jahr 2009 zur damaligen Ergo Versicherungsgruppe AG (heute Ergo Group AG). Nach einigen Jahren im Vorstand der Ergo Beratung und Vertrieb AG (VersicherungsJournal 20.2.2014) wechselte er als Leiter der Konzernentwicklung zur Ergo-Mutter Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re).

Thomas Bischof

Bild: Württembergische

Norbert Heinen

Bild: Württembergische vor

Bischof folgt auf Norbert Heinen (63), der sich im Vorstand auf eigenen Wunsch auf die Lebensversicherungs-Sparte konzentriert, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Diplom-Mathematiker war viele Jahre in verschiedenen Führungspositionen für den Gerling-Konzern tätig (VersicherungsJournal 27.9.2002, 6.1.2004). In Diensten der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG) steht er seit rund achteinhalb Jahren (VersicherungsJournal 27.11.2009).

W&W-Vorstandschef Jürgen A. Junker sprach Heinen Dank „für seine sehr erfolgreiche Arbeit“ aus. Er habe die Versicherungen der W&W-Gruppe in einer Phase großer Herausforderungen durch historisch niedrige Kapitalmarktzinsen und zunehmende Regulierung gut für die Zukunft aufgestellt, hebt Junker hervor.