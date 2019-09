Neuer Chef für die ÖVB

26.9.2019

Rüdiger Meyer (54) übernimmt zum 1. Oktober als Regionaldirektor die Verantwortung für das Geschäftsgebiet der ÖVB Versicherungen in Bremen und Bremerhaven sowie für die Landkreise Cuxhaven, Osterholz und Verden. Damit komme „die Neuordnung“ des Versicherers nach der Übernahme durch die Landschaftliche Brandkasse Hannover zum Abschluss (VersicherungsJournal Medienspiegel 14.12.2018). Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Der Manager war nach dem Studium zunächst für die Concordia Versicherungen in Bremen tätig. 1999 begann er seine Laufbahn bei den VGH Versicherungen als Organisationsleiter in Stade und stieg 2013 dort in die Regionaldirektion auf.

Rüdiger Meyer (Bild: VGH)

Aufgrund der Neustrukturierung endet zum 30. September die Amtszeit des bisherigen ÖVB-Vorstandes. Frank Müller, seit 2007 Vorstandssprecher der ÖVB, bleibt Vertriebsvorstand der VGH und weiter für das Geschäftsgebiet in Bremen verantwortlich. In seiner neuen Position berichtet Regionaldirektor Meyer an Müller in Hannover. ÖVB-Vorstandsmitglied Dirk Wurzer (60) verabschiedet sich Ende September in den Ruhestand.

Diese Neuaufstellung setze den Schlusspunkt unter „die einvernehmliche Übernahme der Trägerrechte an der ‚Öffentlichen Versicherung Bremen‘, die vollständig auf das Mutterunternehmen der VGH, die Landschaftliche Brandkasse Hannover, übergehen“, heißt es in der Mitteilung. Alle Verträge der ÖVB-Versicherten würden inhaltlich unverändert fortgesetzt. Ein Abbau von Arbeitsplätzen sei nicht geplant.