Neuer Chef für die Allianz Krankenversicherung

11.12.2023

Wechsel an der Spitze der Allianz Private Krankenversicherungs-AG (APKV): Vorstandschefin Nina Klingspor wechselt auf die europäische Ebene des Konzerns und übernimmt zum 1. Januar die Führung der Allianz Central Europe in Wien (vormals Allianz Central and Eastern Europe). Sie stand dem Krankenversicherer seit 2019 vor (VersicherungsJournal 18.1.2019).

Auf die Managerin folgt zum Jahresanfang Jan Esser, seit 2015 im APKV-Vorstand (30.9.2014). Der Mathematiker und Betriebswirt verantwortet aktuell die Bereiche Produktentwicklung, Aktuariat, Vertragsprozesse sowie Recht und Compliance.

Jan Esser (Bild: Christian Kaufmann)

„Jan Esser verfügt über eine große Erfahrung in der Krankenversicherung und weist eine herausragende fachliche Expertise auf. Er ist zudem eine hervorragende Führungskraft und hat die strategische Weiterentwicklung der APKV in den letzten Jahren maßgeblich mitgeprägt“, lässt sich Klaus-Peter Roehler, Mitglied des Vorstands der Allianz SE, zu der Personalie zitieren.