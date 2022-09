Neuer Assekuradeur für Cyberschutz mit viel Ehrgeiz gestartet

14.9.2022 – Ein Insurtech will die digitalen Risiken des deutschen Mittelstands versichern. Um Schäden zu reduzieren, setzt die Neugründung auf ein Netz von begleitenden, kostenlosen Sicherheits-Dienstleistungen für die Versicherungsnehmer. Hinter dem Geschäftsmodell von Baobab steht die Zurich als Risikoträger. Ein Maklerportal soll noch unerfahrene Vermittler ansprechen.

Mit einem neuen Konzept ist die Baobab Insurance GmbH im September in den Markt für Cyberversicherungen eingetreten. Der Assekuradeur bietet kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Policen gegen digitale Attacken sowie spezielle Beratung zur Prävention an. Als Risikoträger steht die Zurich Gruppe Deutschland hinter dem jungen Kölner Unternehmen.

Als Zielgruppe hat Baobab, benannt nach dem afrikanischen Affenbrotbaum, Firmen mit einem Jahresumsatz bis 100 Millionen Euro im Blick. Die Zurich stellt laut Angaben des Assekuradeurs Kapazitäten von fünf Millionen Euro pro Unternehmenskunden bereit.

Ein digitales Portal soll Versicherungsmaklern, die bisher wenig Erfahrungen in dieser Sparte sammeln konnten, dabei unterstützen, KMUs zu Cyberrisken zu beraten. Zusätzlich setzt die Neugründung auf folgende kostenlose Sicherheits-Dienstleistungen für Firmenkunden:

Wöchentliche Überwachung der „Angriffsoberfläche“ des Versicherungsnehmers und von bis zu vier Lieferanten, „um einen besseren Überblick über das Risiko entlang der Lieferkette zu erhalten“, so der Assekuradeur.

Ein Aktionsplan für Cybersicherheit für den Kunden, der auf Basis von Bedrohungsdaten und der Cybersicherheitslage der Firma dynamisch aktualisiert wird.

Zugang zu Programmen von Baobabs IT-Sicherheits-Dienstleistern, die Ausfallsicherheit in den wichtigsten Bereichen bieten sollen wie Passwortmanager, DDoS- und E-Mail-Schutz, sicherer Fernzugriff oder Backups.

Kostenlose Cyberrisikoberatung durch das Team von Baobab.

Die Kombination von Assistance-Angeboten sowie konkreter Absicherung soll KMUs in die Lage versetzen, „die Cybersicherheit im Rahmen ihres Budgets zu verbessern“. Über die angebotenen Präventionsmaßnahmen will Baobab sicherstellen, dass es weniger Schadenvorfälle in seinem versicherten Portfolio gibt.

Gründerteam mit Expertise

Hinter dem Geschäftsmodell des Assekuradeurs stehen Anton Foth und Vincenz Klemm, die das Unternehmen 2021 gegründet haben. Beide Geschäftsführer bringen Erfahrungen bei Insurtechs mit. Foth arbeitete als IT-Chef für die Coya AG (VersicherungsJournal 30.8.2019) und war zuvor für die BCG Digital Ventures tätig, dem Inkubator der Boston Consulting Group.

Sein Geschäftspartner Klemm gründete das Versicherungs-Start-up Gabi in Silicon Valley und verkaufte das Insurtech für 320 Millionen Dollar an die internationale Experian-Gruppe (Medienspiegel 19.1.2022).

„Unsere Mission ist es, Kunden vor bestehenden und neu entstehenden Cyber-Bedrohungen zu schützen. Und Versicherungsmakler in die Lage zu versetzen, ihre Kunden kompetent über Cyber-Risiken zu beraten, so dass Unternehmen nicht mit kryptischen Schwachstellen-Codes allein gelassen werden, sondern stattdessen handlungsfähige Schritte zur Verbesserung ihrer Cyber-Sicherheit erhalten“, lässt sich Klemm in einer Meldung zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit zitieren.

Das Gründerteam von Baobab (v.li.): Vincenz Klemm und Anton Foth (Bild: Baobab)

Schwieriges Marktumfeld

Das Team von Baobab geht in einer angespannten Marktlage an den Start. Die Versicherer reagieren in der Cyberversicherung auf den aktuellen Krisenmodus, indem sie ihrer Risikobereitschaft klare Grenzen setzen. Das heißt, die Gesellschaften erhöhen Prämien und schränken die Deckungskapazitäten weiter ein, wie die Aon plc in ihrer Analyse 2022 für Deutschland schreibt (8.9.2022).

Dafür gibt es Gründe: Die Anbieter haben in diesem Geschäftsfeld erstmals ein Minus einstecken müssen. Die Schaden-Kosten-Quote betrug 2021 fast 124 Prozent. Ein Jahr zuvor lag sie noch bei 65 Prozent. Dies berichtete kürzlich der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Als Grund wurden zunehmende Hackerangriffe genannt (7.9.2022).

Ein weiteres Thema sind hier sogenannte Kriegsausschlüsse in den Bedingungen, die bereits im Frühjahr für die gewerbliche Cyberversicherung zu Unruhe im Markt führten (14.3.2022, 4.5.2022).

Die Industrie greift jetzt zur Selbsthilfe und gründet einen eigenen Versicherer, um sich gegen Cyberrisiken abzusichern. Neben Airbus und BASF sollen der Reifenhersteller Michelin und der Wertstoffproduzent Solvay zu den Initiatoren gehören (Medienspiegel 12.9.2022).