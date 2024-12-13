Neuer Anbieter: MRH Trowe fusioniert Versicherungsservice für Fachhandel

16.1.2026

Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) hat zu Jahresbeginn ihren Service für Betriebe aus dem Automobil-, Landmaschinen- und Baumaschinenhandel vereint. Die Firmenkunden sollen so ganzheitlich betreut werden – „von der Risikoanalyse über individuelle Versicherungslösungen bis zur kontinuierlichen Optimierung bestehender Konzepte“.

In der ASV Motorsecure GmbH wurden die bisherige ASV Assekuranz-Service NRW Versicherungsmakler GmbH (VersicherungsJournal 19.4.2023) und der Autohausbereich der MRH Trowe Stuttgart AG (26.3.2025) zusammengeführt. Der neue Anbieter mit Sitz in Mönchengladbach zählt laut MRH Trowe rund 900 Bestandskunden.

„Mit ASV Motorsecure bündeln wir zwei spezialisierte Einheiten zu einer starken Plattform“, sagt ASV-Geschäftsführer Olav Schirm. „Für unsere Kunden bedeutet das: klare Ansprechpartner, effiziente Prozesse und Lösungen, die exakt auf die Anforderungen von Autohaus und Land- und Bautechnik zugeschnitten sind – bundesweit und mit einem konsequenten 360-Grad-Blick.“

„Die neue Einheit verbindet Spezialisierung und über 25 Jahre Erfahrung aus zwei starken Bereichen“, sagt Ilona Nitsche, Mitglied der ASV-Geschäftsleitung. Die ehemalige Advertum AG (13.7.2021) bringe als heutige MRH Trowe Stuttgart „tiefes Branchen-Know-how“ ein. Man biete in Kombination mit ASV eine bundesweite „Betreuung mit echtem Mehrwert“.