Neuer Anbieter: MRH Trowe fusioniert Versicherungsservice für Fachhandel

16.1.2026
Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) hat zu Jahresbeginn ihren Service für Betriebe aus dem Automobil-, Landmaschinen- und Baumaschinenhandel vereint. Die Firmenkunden sollen so ganzheitlich betreut werden – „von der Risikoanalyse über individuelle Versicherungslösungen bis zur kontinuierlichen Optimierung bestehender Konzepte“.
In der ASV Motorsecure GmbH wurden die bisherige ASV Assekuranz-Service NRW Versicherungsmakler GmbH (VersicherungsJournal 19.4.2023) und der Autohausbereich der MRH Trowe Stuttgart AG (26.3.2025) zusammengeführt. Der neue Anbieter mit Sitz in Mönchengladbach zählt laut MRH Trowe rund 900 Bestandskunden.
„Mit ASV Motorsecure bündeln wir zwei spezialisierte Einheiten zu einer starken Plattform“, sagt ASV-Geschäftsführer Olav Schirm. „Für unsere Kunden bedeutet das: klare Ansprechpartner, effiziente Prozesse und Lösungen, die exakt auf die Anforderungen von Autohaus und Land- und Bautechnik zugeschnitten sind – bundesweit und mit einem konsequenten 360-Grad-Blick.“
„Die neue Einheit verbindet Spezialisierung und über 25 Jahre Erfahrung aus zwei starken Bereichen“, sagt Ilona Nitsche, Mitglied der ASV-Geschäftsleitung. Die ehemalige Advertum AG (13.7.2021) bringe als heutige MRH Trowe Stuttgart „tiefes Branchen-Know-how“ ein. Man biete in Kombination mit ASV eine bundesweite „Betreuung mit echtem Mehrwert“.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.