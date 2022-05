Neue Vertriebsmanager bei der Dialog

13.5.2022

Die Dialog Versicherungen besetzen zwei Positionen in ihrer Vertriebseinheit mit neuen Köpfen: Zum 1. Mai ist Jürgen Karthaus als Vertriebschef (Head of Sales) angetreten.

Nach dem Abgang von Stefanie Schlick verantwortete Dr. Florian Sallmann, Head of Broker der Generali Deutschland AG und Vertriebsvorstand der Dialog Versicherungen, die Position kommissarisch (VersicherungsJournal 26.10.2021).

Jürgen Karthaus (Bild: Dialog)

Karthaus leitet in seinem neuen Aufgabenbereich das Team aus Bereichsdirektoren und Maklerbetreuern. Er ist damit direkter Ansprechpartner für Makler und unabhängige Vertriebe für die Geschäftsfelder Biometrie und Komposit im Firmen- sowie Privatkundenbereich.

Thorsten Fischer (Bild: Dialog)

Zum 1. Juni übernimmt Dr. Thorsten Fischer die Führung des Geschäftsbereichs betriebliche Altersversorgung (bAV) der Dialog Lebensversicherungs-AG sowie weiterer zugeordneter Rechtsbereiche in der Generali Deutschland. Fischer folgt auf Nadine Beeckmann, die das Unternehmen auf „eigenen Wunsch“ verlässt, so die Generali in einer Mitteilung.