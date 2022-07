Neue Schadenchefin für Allianz Versicherung

14.7.2022

Zum 1. Oktober bekommt die Allianz Versicherungs-AG eine neue Schadenvorständin. Dr. Lucie Bakker (40) tritt im Herbst die Nachfolge von Jochen Haug an, der auf eine internationale Position innerhalb des Konzerns wechselt.

Die Managerin arbeitet seit 2013 für die Allianz, seit Januar 2020 leitet die promovierte Politologin das Büro von Vorstandschef Oliver Bäte. Davor war sie als Fachbereichsleiterin Leistungs- und Gesundheitsmanagement sowie Abteilungsleiterin Leistungsmanagement bei der Allianz Private Krankenversicherungs-AG tätig.

Lucie Bakker (Christian Kaufmann)

Ihr Vorgänger wechselt in den Vorstand der Allianz Asia Pacific und übernimmt dort die Position als Chief Administration Officer. Als Schadenvorstand in München habe Haug die Organisation neu aufgestellt und große Naturkatastrophen wie die Flut im Ahrtal im vergangenen Juli gemanagt (VersicherungsJournal 28.7.2021, 13.4.2022), heißt es in der Mitteilung des Versicherers.