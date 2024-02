Neue Rekordergebnisse bei der Allianz SE sind „kein Zufall“

26.2.2024 – Angesichts des unverändert sehr schwierigen Marktumfeldes ist die Allianz SE mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2023 sehr zufrieden. Zu verdanken sind die neuen Rekord-Werte vor allem der konsequenten Umsetzung des „Value Capture Program“, ist Vorstandschef Oliver Bäte überzeugt.

Wie im Vorjahr (20.2.2023) konnte die Allianz SE auch für das Geschäftsjahr 2023 wieder neue Rekorde sowohl beim gesamten Geschäftsvolumen wie beim operativen Ergebnis und beim Jahresüberschuss vermelden (23.2.2024).

Ebenfalls wie vor Jahresfrist betonte Vorstandschef der Oliver Bäte am Freitag bei der Präsentation der vorläufigen Geschäftsergebnisse, dass dies „kein Zufall“ sei, sondern das Ergebnis einer langfristigen Strategie.

Strategie der Allianz erwies sich als widerstandsfähig

Oliver Bäte (Bild: Allianz)

Die Strategie habe sich angesichts der geopolitischen Krisen, der hohen Inflation, wachsender Schäden durch Naturkatastrophen, der zunehmenden gesellschaftlichen Polarisierung und der Herausforderungen durch die künstliche Intelligenz erneut als sehr widerstandsfähig erwiesen.

Das legte Bäte zusammen mit der neuen Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre (2.10.2023) ausführlich dar.

Das Geschäftsvolumens wuchs um 5,5 Prozent auf 161,7 Milliarden Euro, des operativen Ergebnis um 6,7 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro und der Jahresüberschuss um 30,3 Prozent auf 9,1 Milliarden Euro. Die Steigerungen führte er daher insbesondere auf die weitere systematische Umsetzung des „Value Capture Program“ zurück. Durch das sei die Corporate Health weiter deutlich gewachsen.

Die finanzielle Stärke des Konzerns zeige sich unter anderem in der von 201 auf 206 Prozent angestiegenen Solvency-II-Kapitalquote. Die resultiere nach Bätes Überzeugung wesentlich auch aus seiner organisatorischen Stärke. Und die habe im Berichtsjahr weiter deutlich zugenommen.

WERBUNG

Spitzenpositionen beim Markenwert und der Mitarbeiter-Zufriedenheit

Er verwies in diesem Zusammenhang auf die stetige Steigerung der Kunden- und der Mitarbeiter-Zufriedenheit sowie des Markenwertes. Bei den beiden letzteren habe die Allianz Spitzenpositionen in der Branche inne.

Wichtig war sowohl Bäte wie Coste-Lepoutre der Hinweis, dass im Berichtsjahr alle Geschäftsbereiche – also die Schaden und Unfallversicherung, die Lebens- und Krankenversicherung und das Asset Management gute Ergebnisse abgeliefert haben. In der Schaden- und Unfallversicherung hätte es allerdings noch etwas besser ausfallen können, schränkte Bäte ein.

Dieser Geschäftsbereich wies mit 8,4 Prozent auf 76,5 Milliarden Euro zwar das größte Plus beim Umsatz aus. Er lieferte aber mit 1,2 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro nur ein geringes Plus beim operativen Ergebnis ab. Ursächlich dafür war die durch steigende Schäden aus Naturkatastrophen sowie durch die hohe Inflation um 0,6 Prozent auf 93,3 Prozent erhöhte Schaden-Kosten-Quote.

Schaden-Kosten-Quote legt in Deutschland sehr stark zu

Claire-Marie Coste-Lepoutre (Bild: Allianz)

In Deutschland stieg sie bei um 6,5 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro gestiegenen Prämieneinnahmen sogar um 4,1 Prozentpunkte auf 93,9 Prozent an. Das operative Ergebnis verminderte sich um 28,6 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr kündigte Bäte hier Verbesserungen an, was wohl insbesondere weitere Preiserhöhungen bedeutet.

2023 war im Konzern insgesamt zwar bereits der überwiegende Teil des Umsatzwachstums auf den Preiseffekt zurückzuführen. Coste-Lepoutre betonte jedoch, dass es bei der Allianz, anders als im Markt insgesamt, auch beim Versicherungsvolumen einen Zuwachs von vier Prozent gegeben habe.

Bäte kritisiere in diesem Zusammenhang zugleich, dass in Deutschland – anders als in anderen Ländern – zu wenig für Vorsorge gegen die wachsenden Naturkatastrophen-Schäden getroffen werde. So würden hierzulande beispielsweise immer noch nahe an Flüssen Neubauten genehmigt, „die da nicht gebaut werden dürften“.

Außerdem stellte er fest, dass die Allianz insbesondere von vielen Analysten hauptsächlich als Schaden- und Unfallversicherer wahrgenommen werde. Sie sei aber auch sowohl ein weltweit führender Lebens- und Krankenversicherer wie einer der führenden Asset Manager.

Diversifizierte Marktaufstellung bringt Marktvorteile

Die ausgleichende Wirkung dieser diversifizierten Marktaufstellung, die viele Wettbewerber so nicht hätten, sei „superwichtig“, wenn es in einem Bereich mal nicht so gut laufe. Außerdem ließen sich dadurch Synergieeffekte nicht zuletzt zwischen der Lebensversicherung und dem Asset Management erzielen.

Als weiteren Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern stellte Bäte heraus, dass die Allianz durch die Umstellung auf kapitalmarktnahe Lebensversicherungs-Produkte in diesem Geschäftsbereich jetzt wachsen könne, ohne dass dafür Eigenkapital benötigt werde. Im deutschen Geschäft liege der Anteil der neuen Produktlinie inzwischen bei 86 Prozent, wie mitgeteilt wurde.

Der Barwert der Neugeschäftsbeiträge ging im Berichtsjahr hierzulande allerdings um 16 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro zurück. Im Konzern insgesamt legte er um 1,6 Prozent auf 67,3 Milliarden Euro zu.

Asset Management entwickelt sich gut

Sehr zufrieden zeigten sich Bäte und Coste-Lepoutre auch mit der Entwicklung im Geschäftssegment Asset Management, das laut Bäte auch Anfang 2023 noch unter starkem Stress gestanden habe. Das operative Ergebnis ging dort zwar um 2,2 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro zurück, bereinigt um Wechselkurseffekte nahm es jedoch um 0,2 Prozent zu.

Das für Dritte verwaltete Vermögen erhöhte sich per 31. Dezember 2023 im Vorjahresvergleich um 77 Milliarden Euro auf 1,7 Billionen Euro. Die Nettomittelzuflüsse betrugen 21,5 Milliarden Euro.

Allianz lehnt Extremismus ab

Befragt nach der Haltung der Allianz zum wachsenden Einfluss rechtradikaler Gruppen in Deutschland stellte Bäte fest, dass die Allianz jeglichen rechten oder linken Extremismus strikt ablehne. Im Unternehmen werde auch entsprechend agiert.

Allerdings übte er auch hier Kritik an der Politik. Nach seiner Einschätzung wird nämlich bisher viel zu wenig danach gefragt, warum so viele Menschen extremistische Ansichten zuneigen.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Konzernchef ein operatives Ergebnis von 14,8 Milliarden Euro – plus/minus eine Milliarde Euro. Zum Ausblick erklärte Bäte, dass die Allianz für das gesamte Geschäftsjahr zuversichtlich sei. Sie sei jedoch angesichts der vielen Unwägbarkeiten außerhalb des Konzerns zugleich sehr vorsichtig.