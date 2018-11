Neue Partnerschaft unter Maklern: Covomo und Blau Direkt

30.11.2018

Die Covomo Versicherungsvergleich GmbH hat mit der Blau Direkt GmbH & Co. KG einen weiteren Kooperationspartner gewonnen. Ab sofort bietet der Lübecker Maklerpool den digitalen Vergleichsrechner des Insurtechs auf seinem Portal an. Nach eigenen Angaben arbeitet Covomo jetzt mit über 30 Maklerpools zusammen und kündigte bereits Anfang des Jahres den Ausbau seiner digitalen Produktepalette an (VersicherungsJournal Medienspiegel 19.1.2918).

In der Startphase können die Poolpartner von Blau Direkt den Produktbereich Reise des Insurtechs nutzen. Dazu gehören Angebote wie Auslandsreise-Krankenversicherungen, Absicherung von Reisegepäck und Reiseabbruch sowie spezielle Tarife für Erntehelfer oder Auslandssemester. Nach Angaben des Unternehmens umfasst das Reise-Portfolio „mehr als 300 Tarife“.

Oliver Pradetto (Bild: Youtube)

„Covomo ist es gelungen, die Automatisation mit einer breiten Marktabdeckung für Reiseversicherungen durchzuführen. Diesen Vorteil können wir jetzt bei nahezu gleichen Provisionen nutzen. Wir erhalten für unsere Partner dabei attraktive Courtagen, ohne dass wir eigene Kosten haben“, erklärt Oliver Pradetto, Geschäftsführer von Blau Direkt, gegenüber VersicherungsJournal.

Der Maklerpool musste im Vorfeld nur einmal den Aufwand des Datenaustausches mit Covomo leisten. „Wegen der außerordentlich hohen Stückzahlen und dem entfallenden künftigen Pflegeaufwand rechnet sich die Zusammenarbeit für uns“, so Pradetto weiter.