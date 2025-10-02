Neue Leiterin des Axa-Maklervertriebs kommt von der Allianz

4.11.2025

Die Axa Konzern AG hat zum 1. November Silke Zander zur Leiterin des Maklervertriebs in Deutschland ernannt. Eine Konzernsprecherin bestätigte die Personalie dem VersicherungsJournal auf Anfrage. Zuvor hatte die Verlag Versicherungswirtschaft GmbH über die Ernennung berichtet.

Silke Zander (Bild: Allianz)

Die 46-jährige Wirtschaftsmanagerin (MA) folgt auf Dr. Frederick Krummet, der das Amt erst seit dem 1. Februar 2024 innehatte (VersicherungsJournal 16.1.2024). Krummet wechselt zur Canada Life Assurance Europe plc und übernimmt dort Mitte November die Funktion als Chief Distribution Officer (21.8.2025). Der Betriebswirt war zuvor 15 Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen für die Axa tätig.

Zander blickt auf 23 Jahre im Allianz-Konzern zurück, wo sie zunächst als Kundenbetreuerin und Bezirksleiterin begann und anschließend mehrere Führungsaufgaben übernahm – unter anderem als Vertriebsbereichsleiterin für die Region Köln und als Filialdirektorin der Geschäftsstelle Aachen. Ihr Studium absolvierte sie berufsbegleitend.

Vor ihrem Wechsel zur Axa war sie Leiterin der Geschäftsstelle Wuppertal bei der Allianz Beratungs- und Vertriebs AG und zuletzt Vertriebsverantwortliche für Vertrauensschadenversicherungen in Deutschland und Österreich bei Allianz Trade, Marke der Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA.