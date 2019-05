Neue Kooperationen für gebündelte Leistungen

16.5.2019

Die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die W. R. Berkley Europe AG haben am Mittwoch den Start einer strategischen Partnerschaft verkündet.

WERBUNG

In deren Rahmen erweitert der Spezialversicherer sein Financial-Lines-Portfolio um den Roland-Straf-Rechtsschutz. Dadurch „können Makler ihren Unternehmenskunden eine 360-Grad-Absicherung aus einer Hand anbieten und Deckungslücken schließen“, und dabei an Haftungssicherheit gewinnen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Der Gothaer-Konzern und die Morgen & Morgen GmbH haben gemeinsam das Projekt Risikoschnellprüfung in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung gestartet. Das von dem Analysehaus entwickelte Werkzeug „ESy“ soll die Risikoprüfung beschleunigen. Es arbeitet mit einheitlichen und mit Rückversicherern abgestimmten Fragen. Weitere Versicherer sollen in nächster Zeit folgen.

Die Kommunikationsberatung Instinctif Deutschland GmbH übernimmt als Teil des Dienstleister-Netzwerks der Gothaer Allgemeine Versicherung AG Assistance-Leistungen in Cyber-Krisenfällen. Kunden erhalten Unterstützung bei Krisenkommunikation nach einem Cybervorfall. Dies beinhaltet den Angaben zufolge unter anderem ein umfassendes Reputationsmanagement. Ziel ist es, Krisen beschleunigt zu bewältigen.