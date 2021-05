Neue Jobs für Roß und Dresig bei Viridium

11.5.2021

Dr. Heinz-Peter Roß (55) gibt auf eigenen Wunsch zum 31. Juli die Leitung der Viridium Holding AG auf und wechselt in den Aufsichtsrat der Gruppe. Hier wird er in absehbarer Zeit die Aufgaben des gegenwärtigen Aufsichtsrats-Vorsitzenden Rolf-Peter Hoenen übernehmen, der im Laufe des nächsten Jahres aus Altersgründen aus dem Gremium ausscheiden wird.

Nachfolger von Roß wird Dr. Tilo Dresig (49). Der bisheriger CFO der Run-off-Gesellschaft verantwortet seit Dezember 2018 die Bereiche Rechnungswesen & Controlling, Kapitalanlagen, Aktuariat, Steuern, Einkauf, Treasury sowie M&A. Auf dieser Position hat er unter anderem die finanzielle Integration der Generali Lebensversicherung AG (heute Proxalto Lebensversicherung AG) gesteuert (VersicherungsJournal 10.4.2019).

Tilo Dresig (Bild: Viridium)

Dresig startete seine Karriere im Vorstandsressort Finanzen der Allianz-Gruppe und war im Anschluss mehr als 16 Jahre in leitender Funktion im Investmentbanking der Goldman Sachs Bank Europe SE in London und Frankfurt tätig.

Johannes Berkmann (Bild: Viridium)

Seine Aufgaben als CFO wird Johannes Berkmann (40) übernehmen. Der stammt aus dem bestehenden Managementteam und hat aktuell Führungsverantwortung in den Bereichen Rechnungswesen & Controlling, zuvor M&A. Er kam 2017 zu Viridium und war vormals für das Beratungshaus McKinsey & Company, Inc. und das Private-Equity-Unternehmen Cinven Ltd. tätig.