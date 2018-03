Neue Gesichter im Management

21.3.2018 – Jens Hasselbächer tritt zum 1. April 2018 in den R+V-Vorstand ein und übernimmt zum 1. Oktober den Posten des Vertriebsvorstands von Heinz-Jürgen Kallerhoff. Seit Anfang März ist Klaus Heiermann Vorstandsmitglied der Arag Holding SE und Simon Bühl Geschäftsführer bei Qualitypool. Uwe Francke ist zum Hauptbevollmächtigten der Telefonica Insurance S.A. Direktion für Deutschland bestellt worden, Christoph Fabian zum Hauptbevollmächtigten der deutschen Niederlassung der VIG Re.

Im vergangenen September war bekannt geworden, dass Jens Hasselbächer aus dem Vorstand der Axa Konzern AG in den R+V-Holdingvorstand wechseln wird (VersicherungsJournal 8.9.2017). Jetzt hat die genossenschaftliche Versicherungsgruppe den Eintritt in den Vorstand terminiert – und zwar auf den 1. April 2018.

Amtsübernahme zum 1. Oktober

Der Diplom-Betriebswirt folgt auf Heinz-Jürgen Kallerhoff (63). Dieser verabschiedet sich nach über einem Jahrzehnt Tätigkeit für die R+V-Gruppe (VersicherungsJournal 28.8.2007) Ende Dezember planmäßig in den Ruhestand. Die Verantwortung für das Ressort Vertrieb und Marketing übernimmt Hasselbächer von Kallerhoff zum 1. Oktober 2018, wie weiter mitgeteilt wurde.

Hasselbächer stand mehr als zwei Jahrzehnte in Diensten der Axa. Nach dem Beginn seiner beruflichen Laufbahn im Außendienst der damaligen Axa Colonia folgten verschiedene Stationen im Vertrieb, bevor er im September 2010 zum Vorstandsmitglied der Axa Versicherungen ernannt worden ist (VersicherungsJournal 20.8.2010).

Vor etwa drei Jahren ist der Diplom-Betriebswirt in den Axa-Konzernvorstand berufen worden und hatte dort die Verantwortung über den Vertrieb und das SUHK-Privatkundengeschäft übernommen (VersicherungsJournal 13.3.2015).

Arag mit neuem Vorstandsressort

Klaus Heiermann (Bild: Arag)

Klaus Heiermann (52) ist mit Wirkung zum 1. März in den Vorstand der Arag Holding SE berufen worden. Er trägt hier die Verantwortung für die Bereiche Marke, Kommunikation und Risikomanagement und soll das Thema „Marke“ stärker im Konzern verankern.

Damit wächst der Vorstand – neben Dr. Dr. h.c. Paul-Otto Faßbender und Dr. Sven Wolf – von zwei auf drei Personen an.

Heiermann ist seit fast zwei Jahrzehnten für die Düsseldorfer tätig, zunächst als Abteilungsleiter Unternehmens-Kommunikation, seit etwa 15 Jahren als Hauptabteilungsleiter Konzernkommunikation. Vor rund fünf Jahren wurde Heiermann zum Generalbevollmächtigten der Arag SE ernannt (VersicherungsJournal 13.2.2013).

Die Arag Holding SE ist für die Vermögens- und Beteiligungsverwaltung des Arag-Konzerns zuständig und hält mittelbar und unmittelbar alle Anteile an der Arag SE, der operativen Konzernholding.

Qualitypool mit neuem Geschäftsführer

Ebenfalls mit Wirkung zum 1. März ist Simon Bühl in die Geschäftsführung der Qualitypool GmbH aufgerückt, wie die Gesellschaft erst jetzt mitteilte. Der studierte Betriebswirt ist für die Ressorts Versicherung und IT zuständig.

Simon Bühl (Bild: Qualitypool)

Bühl ist nach nicht näher bezeichneten Tätigkeiten in der Versicherungsberatung seit 2012 für die Hypoport-Töchter Dr. Klein und Qualitypool tätig. Nach leitenden Funktionen unter anderem im Vertriebscontrolling und in der Vertriebsorganisation übernahm er den Angaben zufolge Anfang 2016 die Leitung des Bereichs „Versicherung & Vorsorge“ bei Qualitypool.

Vorsitzender der Qualitypool-Geschäftsführung ist Jörg Haffner, der vor rund zwei Jahren als Nachfolger von Michael Neumann zum Geschäftsführer bei dem Maklerpool berufen worden war (VersicherungsJournal 6.4.2016). Er verantwortet nach Unternehmensangaben den Baufinanzierungsbereich.

Neue Hauptbevollmächtigte

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) meldete in der Märzausgabe des Bafin-Journals personelle Veränderungen bei mehreren ausländischen Versicherern auf dem Posten des Hauptbevollmächtigten für ihre deutschen Niederlassungen.

So wurde Uwe Francke zum Hauptbevollmächtigten der in der Handyversicherung aktiven Telefonica Insurance S.A. Direktion für Deutschland bestellt. Die dem bisherigen Hauptbevollmächtigten Frank Diehl erst kürzlich erteilte Vollmacht (VersicherungsJournal 16.1.2018) ist zum gleichen Zeitpunkt erloschen.

Die tschechische VIG Re zajišt‘ovna, a.s. hat Christoph Fabian zum Hauptbevollmächtigten ihrer Anfang Oktober eröffneten deutschen Niederlassung in Frankfurt bestellt. Für die Tochter der Vienna Insurance Group (VIG) ist dies „ein wichtiger Schritt im geplanten Ausbau des Deutschlandgeschäfts und der Betreuung der Kunden in der Dach-Region“.