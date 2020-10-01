Neue Firmenkunden-Vorständin der Generali kommt von der Ergo

27.11.2025

Die Generali Deutschland Versicherung AG will im Geschäft mit Firmenkunden wachsen und schafft hierzu ein neues Vorstandsressort. Ab Januar wird Dr. Feriha Zingal-Krpanić (43) Firmenkunden-Vorständin bei dem Anbieter von Sachversicherungen, die über mehr als 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) vermittelt werden.

Zingal-Krpanić wechselt von der Ergo Versicherung AG, bei der sie bis Mai drei Jahre lang das Privatkundengeschäft des Versicherers als Vorständin verantwortet hatte. Seit Oktober 2024 war sie zudem Vorstandsvorsitzende der Ergo Direkt Versicherung AG.

Beruflich gestartet war die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin zehn Jahre zuvor als Assistentin von Dr. Thomas Buberl, der damals noch Vorstandsvorsitzender der deutschen Axa Konzern AG war (VersicherungsJournal 22.3.2016). Im Anschluss war sie in verschiedenen Führungspositionen der Versicherungsgruppe tätig, darunter als Geschäftsfeldleiterin Unfallversicherung.

Feriha Zingal-Krpanić (Bild: Generali)

Bei ihrem neuen Arbeitgeber ergänzt sie das bislang dreiköpfige Management aus Roland Stoffels (Chief Executive Officer; 59 Jahre alt), Jens Bönisch (Chief Insurance Officer; 53) und Dr. Melanie Kramp-Gerstner (Chief Customer Officer; 42).

Stoffels (31.5.2019) und Kramp-Gerstner (7.8.2023) sitzen auch im zehnköpfigen Vorstand der Generali Deutschland AG. Diese deutsche Tochtergesellschaft des italienischen Generali-Konzerns ist zentral für alle drei Sparten zuständig und wird von Stefan Lehmann (53) als CEO und Country Manager Germany geführt. Ab Januar bündelt man dort die Zuständigkeit für den Vertrieb über Versicherungsmakler in einem neuen Vorstandsressort, das Tamara Pagel (40) als Chief Business Officer Broker verantworten soll (26.11.2025).