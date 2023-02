Neue Chefin für Insurlab Germany

31.1.2023

Der Insurlab Germany e.V. gibt Veränderungen in seiner Führungsriege bekannt. Mit Gründung des europäischen Insurtech VC Fonds wird der bisherige Geschäftsführer Sebastian Pitzler (VersicherungsJournal 28.1.2019) im zweiten Quartal als Managing Partner zu dem noch jungen Risikokapitalgeber wechseln.

Als neue Geschäftsführerin tritt zum 1. Mai Anna Kessler Pitzlers Nachfolge an. Sie war bisher als „Ecosystem & Program Director“ für die Brancheninitiative tätig. Zudem wirkte sie „in den vergangenen beiden Jahren schon aktiv an relevanten Weichenstellungen im Insurlab Germany“ mit, heißt es in einer Meldung zum Personalwechsel.

Insurlab Germany fördert die Vernetzung von Insurtech Start-ups, Hochschulen, Dienstleistern und Versicherern und wurde 2017 gegründet (29.5.2017). Mit inzwischen 92 Mitgliedsunternehmen ist die Vertretung mit Sitz in Köln zur größten Brancheninitiative zur Digitalisierung der deutschen Versicherungsindustrie herangewachsen.

Neue Führung beim Insurlab Germany (v. li.): Patrick Dahmen, Anna Kessler und Sebastian Pitzler (Bild: Insurlab Germany)

Als Vorstandschef fungiert Patrick Dahmen, der im Vorjahr Dr. Mathias Bühring-Uhle ablöste (28.4.2022). Auch Dr. Torsten Oletzky, ehemaliger Chef der Ergo-Gruppe, stand bereits an der Spitze der Kölner Initiative (8.9.2017, 19.4.2018).