Neubesetzung der Ecclesia-Spitze ab Anfang 2022

24.3.2021

Jochen Körner (46) wird zu Beginn des Jahres 2022 Chef der Ecclesia Holding GmbH. Er löst Tilman Kay (62) ab, der zum 31. Dezember 2021 den Vorsitz der Geschäftsführung niederlegen und nach Vollendung des 63. Lebensjahres zum 28. Februar 2022 in den Ruhestand gehen wird.

Körner ist bereits seit 2017 für den Detmolder Industriemakler tätig, zunächst als Generalbevollmächtigter und seit 2018 als Geschäftsführer der Holding mit Verantwortung für die Industrie- und Spezialmakler. Zuvor war er Geschäftsführer der Marsh GmbH, bei der er 1997 seine Karriere in der internationalen Kundenbetreuung startete (VersicherungsJournal 24.3.2017).

Jochen Körner (Bild: Ecclesia)

Die Ecclesia-Gruppe ist in den vergangenen Jahren durch stetigen Ausbau der Marktanteile, den Aufbau neuer Geschäftsfelder und die Übernahme und Integration von Wettbewerbern stark gewachsen, auch auf dem internationalen Parkett (VersicherungsJournal Archiv). Für das Jahr 2021 erwartet das Unternehmen, mittlerweile einer der beiden größten Industrie-Versicherungsmakler in Deutschland, ein weiteres Wachstum auf mehr als 300 Millionen Euro Umsatzerlöse.

„Diese positive Ausgangsposition halte ich für den optimalen Zeitpunkt, die Führung der Ecclesia Gruppe in neue Hände zu legen“, heißt es in einer Botschaft von Kay an die Belegschaft. Mit Körner erhalte die Gruppe einen hervorragenden Unternehmer und Versicherungsmakler mit exzellenter nationaler und internationaler Expertise als Unternehmensleiter. Wer dessen operative Rolle in der aktuell dreiköpfigen Geschäftsführung übernehmen wird, steht noch nicht fest.