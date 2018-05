Netfonds kauft sich bei IT-Dienstleister ein

16.5.2018

In den letzten Monaten haben zahlreiche Maklerpools – zum Teil über Tochtergesellschaften – IT-Dienstleister gekauft oder sich an ihnen beteiligt. Dahinter steckt meist das Ziel, die eigene Softwarekompetenz zu stärken (VersicherungsJournal 19.3.2018, 29.9.2017, 11.9.2017, 24.8.2017, 9.8.2017, 5.5.2017, 16.1.2017, 11.7.2016).

WERBUNG

Jetzt bekommt auch die V-D-V GmbH einen neuen Mehrheitseigentümer. Die Netfonds AG hat sich mit sofortiger Wirkung mit 51 Prozent an dem Hamburger IT-Dienstleister beteiligt, teilte der ebenfalls in Hamburg ansässige Pool am Dienstagmittag mit. Mit der Ergänzung der „bereits sehr gut aufgestellten“ eigenen Frontendsoftware um „eines der besten Backend-Softwaresysteme für Versicherungsvermittler“ baut die Netfonds-Gruppe ihre Position als breit aufgestellte Finanzplattform nach eigenem Bekunden konsequent aus.

Das Backendsystem der V-D-V erfülle die Anforderungen unterschiedlichster Arten von Vermittlern, insbesondere Maklern, Mehrfachagenten, firmenverbundenen Vermittlern, Ventilvermittlern, Banken und Fintechs, wird weiter hervorgehoben. Die Softwarelösungen sollen von allen Vermittlern genutzt werden können – auch von solchen ohne Zugehörigkeit zum Netfonds-Pool, heißt es weiter.