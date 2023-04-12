Netfonds holt Christian Hammer in den Vorstand

15.12.2025

Die Netfonds AG hat Christian Hammer (51) zum 1. Januar 2026 in den Vorstand berufen. Er übernimmt die Verantwortung für den Investmentbereich sowie Regulatorik und Compliance. Die Mindestlaufzeit seines Vorstandsmandats beträgt drei Jahre.

Hammer arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten für die Netfonds-Gruppe und ist seit 13 Jahren Geschäftsführer der Tochtergesellschaft NFS Netfonds Financial Service GmbH (VersicherungsJournal 8.10.2012). Diese Aufgabe wird er zukünftig zusätzlich neben seinem Vorstandsmandat ausüben.

„Unter seiner Führung hat sich die NFS Netfonds maßgeblich zu Deutschlands größtem bankenunabhängigen Haftungsdach der Branche entwickelt“, heißt es von dem Unternehmen. NFS Netfonds verzeichnet aktuell rund 480 Haftungsdachpartner und einen Jahresumsatz von 114 Millionen Euro.

Christian Hammer (Bild: Netfonds)

Neben Hammers Berufung in den Vorstand wurden am Freitag auch die Mandate des Vorstandsvorsitzenden Martin Steinmeyer (1.4.2021) und des Finanzchefs Peer Reichelt vorzeitig um eine Laufzeit von mindestens drei weiteren Jahren verlängert. Zusammen mit dem bestehenden Mitglied Dietgar Völzke wird der Vorstand somit auf vier Mitglieder erweitert.

Diese Personalentscheidungen stellen nach Unternehmensangaben den „Abschluss der strategisch geplanten Neuaufstellung des Führungsteams“ dar. Diese umfasste demnach auch die Berufung der neuen Vorstände der NVS Netfonds Versicherungsservice AG und Gesamtbereichsleiter des Versicherungsbereichs, Maximilian Conrad und Andre Baalhorn (14.5.2025).