Netfonds erreicht Rekordumsatz

4.5.2018

Die als Maklerpool, Haftungsdach, Mehrfachagent und Finanz-Portfolioverwalter tätige Netfonds AG meldet für 2017 einen Umsatzanstieg um 20 Prozent auf 97,3 Millionen Euro. Davon entfielen auf Provisionserlöse 93 Millionen Euro, wovon 70 Prozent aus dem Investmentgeschäft stammten. Im Versicherungsbereich wurden 21 Millionen Euro erlöst. Die Zahl der verwalteten Policen stieg um 13 Prozent auf 450.000.

Karsten Dümmler (Bild: Netfonds)

Zum Vergleich: Der größte deutsche Maklerpool, die Fonds Finanz Maklerservice GmbH, hatte in 2017 dem Umsatz nach vorläufigen Angaben um sechs Prozent auf 134 Millionen Euro gesteigert. Der von 2013 bis 2016 wachstumsstärkste Pool war die Blau Direkt GmbH & Co. KG (VersicherungsJournal 30.4.2018). Für 2017 war vorläufig etwa 42 Millionen Euro Umsatz angegeben worden (VersicherungsJournal 30.1.2018), ein Drittel mehr als im Vorjahr.

Für 2018 peilt die Netfonds-Gruppe einen Umsatz von über 110 Millionen Euro und „Assets under Aministration“ von über 12 Milliarden Euro an. Die Anzahl der Mitarbeiter an den Standorten Hamburg und Frankfurt soll von 140 (Stand Mitte 2017) auf 180 ausgebaut werden. „Das Wichtigste für uns bleibt, auch in 2018 in neue Technologien sowie neue, gut ausgebildete Mitarbeiter zu investieren“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Karsten Dümmler.