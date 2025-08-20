Netfonds empfiehlt seinen Aktionären den Verkauf

24.3.2026
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Netfonds AG haben eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht, in der sie Aktionären ihres Unternehmens empfehlen, ein öffentliches Barangebot anzunehmen. Der Angebotspreis beträgt demnach 78,25 Euro je Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74), deren Kurs sich seit zwei Wochen auf diesem Niveau eingependelt hat.
Hintergrund des Kurssprungs von unter 50 Euro war eine überraschende Ankündigung (VersicherungsJournal 9.3.2026). Mit Netfonds und der Blau direkt-Gruppe sollen zukünftig zwei der größten deutschen Maklerpools unter dem Dach des Investors Warburg Pincus LLC agieren.
Um die zwei Unternehmen unter einer gemeinsamen Eigentümerstruktur zusammenzuführen, will Warburg Pincus Netfonds von der Börse nehmen. Die Anteile der Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von rund 2,3 Millionen Euro befinden sich zu 46 Prozent im Streubesitz.
Den hierfür gebotenen Preis hält das vom Vorstandsvorsitzenden Martin Steinmeyer geführte Netfonds-Führungsgremium für „angemessen, fair und höchst attraktiv“. Diese Beurteilung habe man sich von der international tätigen Investmentbank Pareto Securities AS bestätigen lassen. Die Annahmefrist laufe bis zum 20. April. Weitere Details sind auf einer speziellen Internetseite verfügbar.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.