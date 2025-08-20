Netfonds empfiehlt seinen Aktionären den Verkauf

24.3.2026

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Netfonds AG haben eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht, in der sie Aktionären ihres Unternehmens empfehlen, ein öffentliches Barangebot anzunehmen. Der Angebotspreis beträgt demnach 78,25 Euro je Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74), deren Kurs sich seit zwei Wochen auf diesem Niveau eingependelt hat.

Hintergrund des Kurssprungs von unter 50 Euro war eine überraschende Ankündigung (VersicherungsJournal 9.3.2026). Mit Netfonds und der Blau direkt-Gruppe sollen zukünftig zwei der größten deutschen Maklerpools unter dem Dach des Investors Warburg Pincus LLC agieren.

Um die zwei Unternehmen unter einer gemeinsamen Eigentümerstruktur zusammenzuführen, will Warburg Pincus Netfonds von der Börse nehmen. Die Anteile der Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von rund 2,3 Millionen Euro befinden sich zu 46 Prozent im Streubesitz.

Martin Steinmeyer (Bild: Carolin Thiersch)

Den hierfür gebotenen Preis hält das vom Vorstandsvorsitzenden Martin Steinmeyer geführte Netfonds-Führungsgremium für „angemessen, fair und höchst attraktiv“. Diese Beurteilung habe man sich von der international tätigen Investmentbank Pareto Securities AS bestätigen lassen. Die Annahmefrist laufe bis zum 20. April. Weitere Details sind auf einer speziellen Internetseite verfügbar.