Netfonds beteiligt sich an Netzwerk für Finanzspezialisten

4.7.2022

Die Netfonds AG und die VB Select AG haben zum 1. Juli eine strategische Kooperation beschlossen. Im Rahmen einer Überkreuzbeteiligung werden 50,1 Prozent der Aktien der VB Select in die Muttergesellschaft der Hamburger Gruppe eingebracht. Im Gegenzug erhält das Beraternetzwerk für Bank- und Versicherungskaufleute Aktien in nicht genannter Höhe an der Netfonds-Holding.

Die Unternehmen arbeiten im Bereich der Wertpapieranlagen seit mehr als zwölf Jahren „erfolgreich und vertrauensvoll“ zusammen, heißt es gegenüber der Presse. Die VB-Select-Berater sind nach Angaben der Hamburger zum größten Partner im Haftungsdach ihrer Tochter NFS Netfonds Financial Services GmbH (NFS) geworden.

Die Zusammenarbeit im Bereich Investment soll nun noch intensiviert und unter Nutzung der cloudbasierten Technologieplattform Finfire auf weitere Dienstleistungsbereiche ausgebaut werden. In einem ersten Schritt werde die neue Tochter NCS Netfonds Credit Service GmbH (NCS) eine neue Dienstleistung im Bereich der Finanzierungs-Services anbieten, heißt es.

„Wir werden den Partner:innen der VB Select mit Finfire die passende 360 Grad-Plattform für das eigene Geschäftsmodell und die notwendigen regulatorischen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Dabei profitiert die VB Select außerdem von der Einkaufsstärke der Netfonds Gruppe“, wird Vorstandsvorsitzender Martin Steinmeyer zitiert.