Netfonds bekommt neuen Vorstandschef

1.4.2021

Karsten Dümmler (56), Gründer und Vorstandschef der Netfonds AG, wird im Sommer in den Aufsichtsrat des Unternehmens wechseln und dort seinen Vater, Karl Dümmler, ersetzen. Der wird das Gremium verlassen. Als neuer CEO wird künftig Martin Steinmeyer (44) die Geschicke des Maklerpools verantworten.

Der Wechsel an der Spitze des Unternehmens und des Aufsichtsrats wird mit der Hauptversammlung im Juni 2021 vollzogen, gab Netfonds in einer Mitteilung am Mittwoch bekannt. Bis dahin wird Karsten Dümmler noch aktiv sein Amt ausüben und anschließend dem Pool „bis zum Jahresende in beratender Funktion zur Verfügung stehen“, so das Unternehmen.

Karsten Dümmler (links) und Martin Steinmeyer (Bild: Netfonds)

Sein Nachfolger Steinmeyer gehört ebenfalls zu den Gründungs-Gesellschaftern der ehemaligen Netfonds GmbH. Er verantwortet das Prozess- und Servicemanagement sowie den Bereich Investmentfonds. Neben Steinmeyer sind im Führungsgremium des Pools die Vorstände Peer Reichelt, Oliver Kieper und Dietgar Völzke vertreten.

Nach der Fonds Finanz Maklerservice GmbH besetzt die Netfonds-Gruppe mit rund 113,3 Millionen Euro Provisionserlösen Platz zwei auf der Cash-Hitliste (VersicherungsJournal (17.8.2020). Im Rahmen der Untersuchung „Makler-Champions 2021“ hat die Servicevalue GmbH mit dem Versicherungsmagazin die Maklerdienstleister untersucht, Netfonds liegt hier auf Rang acht (30.3.2021).