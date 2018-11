Neodigital arbeitet mit Smart Insurtech zusammen

29.11.2018

Die Neodigital Versicherung AG kooperiert jetzt mit der Smart Insurtech AG, teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. Durch die Anbindung an die Plattform sollen für Neodigital Kostenvorteile entstehen, „die direkt an die Vertriebspartner weitergegeben werden“, so der Versicherer.

„Unsere Vertriebspartner können so ihre eigenen IT-Kosten reduzieren und haben mehr freie Ressourcen für neue Projekte und ihr tägliches Geschäft, ein unschätzbarer Wettbewerbsvorteil“, sagte Stephen Voss, Gründer und Vorstand von Neodigital, zu der Kooperation.

Stephen Voss (Bild: Meyer)

Das Unternehmen hat sich bewusst für den Vertrieb über Makler entschieden (VersicherungsJournal Medienspiegel 25.5.2018). In diesem Jahr wurde die Zusammenarbeit mit mehreren großen Maklerpools vereinbart (VersicherungsJournal 15.11.2018).

Der neue Partner Smart Insurtech ist aus der Verschmelzung der Smart Insurtech GmbH mit ihren Tochtergesellschaften Innosystems GmbH (VersicherungsJournal 16.1.2017), IWM Software AG (VersicherungsJournal 29.9.2017), NKK Programm Service AG, Maklersoftware.com GmbH (VersicherungsJournal 16.1.2017) sowie der Volz-Gruppe (VersicherungsJournal 11.9.2017) hervorgegangen (VersicherungsJournal 3.7.2018).