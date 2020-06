NAG moniert „unzureichende“ Gehälter bei Domcura

19.6.2020 – Kaum meldet Domcura wirtschaftliche Erfolge, schon muss sich die MLP-Tochter harten Vorwürfen der Gewerkschaft stellen: Das Unternehmen beteilige seine Mitarbeiter nicht am wirtschaftlichen Erfolg und zahle unzureichende Gehälter, so die NAG. Der Assekuradeur reagiert und erläutert diverse zusätzliche Leistungen, die das Einkommensniveau der Belegschaft bereits verbessert hätten.

Für Uwe Schumacher (61), Vorstandschef der Domcura AG, hatte der Juni bisher wohl gute als auch schlechte Tage. Ein Bericht im Wirtschaftsteil der „Kieler Nachrichten“ vom 9. Juni trug die Überschrift „Domcura AG steuert von Rekord zu Rekord“.

Eine Pressemitteilung der Neuen Assekuranz Gewerkschaft e.V. (NAG) vom 17. Juni greift genau diese „Rekorde“ für ihre Kritik an der Gehaltsstruktur für „engagierte“ Mitarbeiter der MLP-Tochter auf. Der Vorwurf in Richtung Domcura lautet: Das Unternehmen lasse sich für seine guten Leistungen öffentlich feiern, während die Mitarbeiter „nicht angemessen daran beteiligt werden“.

Domcura: Gehälter angepasst, aber noch unter Tarif

Der aktuelle Konflikt liegt wohl unter anderem in der Firmenhistorie begründet. Nachdem Schuhmacher vor rund fünf Jahren Domcura-Gründer Gerhard Schwarzer an der Firmenspitze ablöste (VersicherungsJournal 8.9.2016), modernisierte er „das eher patriarchalisch geführte Unternehmen“. So wird der Vorstandschef in den „Kieler Nachrichten“ zitiert.

Zu den Maßnahmen gehörten auch Lohnerhöhungen für die derzeit 320 Mitarbeiter. „Seit 2016 werden unsere Gehälter individuell geprüft und fortlaufend angepasst, im Mittel betrug die Steigerung in diesem Zeitraum 20 Prozent“, erklärt die Domcura auf Nachfrage. Diese Erhöhungen betrafen nach Angaben des Unternehmens alle Beschäftigten.

Dem Vernehmen nach liegen die Gehälter, die der Assekuradeur zahlt, im Schnitt noch unter den aktuellen Tarifvereinbarungen, auch wenn es mittlerweile Ausreißer nach oben gebe. Ob die Mitarbeiter der Domcura die gleichen Löhne wie ihre Kollegen beim Mutterunternehmen MLP SE bekommen, dazu äußern sich die Kieler auch auf Nachfrage nicht.

Allerdings trägt der Assekuradeur zur positiven Bilanz der Muttergesellschaft bei. Der Bereich „Sachversicherung“ ist mit 126,6 (Vorjahr: 120,3) Millionen Euro Umsatz das drittstärkste Segment der Unternehmensgruppe (6.3.2020). Hier werden die Aktivitäten der Töchter Domcura und MLP Finanzberatung zusammengefasst.

Mitarbeiterumfrage definiert Forderungen

Neben Gehaltserhöhungen hat der Assekuradeur nach eigenen Angaben seine Zusatzleistungen für die Belegschaft ausgebaut. Dazu gehören eine „annähernde Verdopplung der vermögenswirksamen Leistungen (VWL), die Einführung einer betrieblichen Altersvorsorge (bAV) mit Arbeitgeberbeteiligung sowie eine Erhöhung der Urlaubstage“. Ein Betriebsrat wurde im Sommer 2017 aufgestellt.

In einer Mitarbeiterumfrage vom Dezember 2019 hatten sich die Beschäftigten für ein Plus auf ihrem Gehaltszettel sowie den Ausbau von Perspektiven über Weiterbildung und Gesundheitsangebote ausgesprochen.

Fluktuation auffällig hoch?

Die beschriebenen Maßnahmen der Unternehmensführung sollen wohl auch den Zweck der Mitarbeiterbindung erfüllen.

Die NAG spitzt dazu ihre Kritik an der Domcura zu: „Unsere Kolleginnen und Kollegen leiden unter fehlender Tarifbindung und teils vollkommen unzureichenden Einkommensbedingungen“, heißt es in der Mitteilung der Gewerkschaft. Entsprechend seien die Fluktuationsquoten bei den Kielern im Branchenvergleich auffällig.

„Ja, wir haben im Branchenvergleich eine etwas höhere Fluktuation, was aber auch daran liegt, dass der Altersdurchschnitt unserer Belegschaft bei 38 Jahren liegt“, erklärt dazu Unternehmenssprecher Hauke Kruse.

Die Assekuranz-Gewerkschaft ist nach eigenen Angaben „mit einem satten zweistelligen Prozentsatz“ im Unternehmen organisiert. Wie viele der 320 Mitarbeiter konkret NAG-Mitglieder sind, lässt die Gewerkschaft offen. Allerdings ist ihre Handlungsspielraum begrenzt. Sie kämpft seit 2015 um ihre Tariffähigkeit und somit um einen Platz am Verhandlungstisch der Tarifpartner (25.11.2019). Zuletzt lehnte das Bundesverfassungs-Gericht eine Beschwerde der NAG ab.

Arbeitgeber sind zu 98 Prozent im AGV organisiert

In der am Verhandlungstisch vertretenen Vereinten Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) sind nach eigenen Angaben rund zehn Prozent der Angestellten im Innendienst gewerkschaftlich organisiert (20.11.2019). Anders sieht es dagegen beim Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) aus.

„Rund 98 Prozent der in Deutschland aktiven Versicherungs-Unternehmen sind bei uns organisiert. Wir haben 345 Unternehmen unter unseren ‚Fittichen‘. 230 davon sind Mitglieder im vereinsrechtlichen Sinne und somit tarifgebunden. Weitere 115 Unternehmen sind tarifungebundene sogenannte ‚Gastmitglieder‘“, erklärt dazu der stellvertretende AGV-Hauptgeschäftsführer Dr. Sebastian Hopfner.

Nur fünf der 115 tarifungebundenen Gesellschaften hätten einen Haustarifvertrag.

„In unserer Branche gibt es letztlich keine Kultur von Haustarifverträgen. Dies deshalb nicht, da bei uns der Flächentarif noch die Funktion einnimmt, die er einnehmen sollte: Er definiert lediglich die ‚Mindestarbeits-Bedingungen‘. Die Tarife sind so gestaltet, dass sie den Unternehmen ausreichend Spielraum für übertarifliche Leistungen geben“, so Hopfner weiter.