Nach Rekordjahr bremst Corona Signal Iduna aus

4.6.2020 – Das 2018 gestartete digitale Transformationsprogramm „Vision 2023“ hat sich für die Signal Iduna in der Coronakrise als nützlich erwiesen. In der Bilanzpressekonferenz berichtete Konzernchef Ulrich Leitermann über die Geschäftszahlen 2019, den nur anfangs kräftigen Start ins erste Quartal 2020, den Umgang mit den Schäden in der Betriebsschließungs-Versicherung und sonstigen Coronafolgen.

Wie viele andere Firmen auch, hat die Signal-Iduna-Gruppe beim Lockdown 80 Prozent ihrer Belegschaft ins Homeoffice geschickt. Dank der „großen“ Fortschritte in die Digitalisierung mit dem Programm „Vision 2023“ (VersicherungsJournal 29.1.2020) seien diese Mitarbeiter aber „arbeitsfähig und produktiv“.

Der Produktivitätsrückgang sei daher bisher „vergleichsweise gering“, sagte Vorstandschef Ulrich Leitermann am Mittwoch auf der Online-Bilanzpressekonferenz des Unternehmens.

Signal Iduna will unternehmensweit agiles Arbeiten einführen

Im Rahmen dieses Programms seien 2019 unter anderem der Außendienst mit gemanagten Geräten versorgt und unternehmensweit das papierlose Arbeiten forciert worden. Ein aus rund 40 Mitarbeitern bestehendes Covid-19-Kernkrisenteam habe schnell eine Reihe von Maßnahmen erarbeitet. Beispielsweise würden über Skype for Business rund 7.000 Beschäftigte Schäden regulieren, Kunden beraten und rechtssichere Unterschriften und Ähnliches leisten.

2020 werde ein zweistelliger Millionenbetrag in die digitale Transformation investiert. Unter anderem geht es darum, agile Arbeitsmethoden unternehmensweit einzuführen. Bis zum Jahresende sollen bis zu 1.000 Mitarbeiter in agilen Teams arbeiten, um geänderten Kundenwünschen und dem verstärkten Druck durch neu in den Markt kommende Wettbewerber entgegenzutreten.

Von diesen Maßnahmen verspricht sich Leitermann unter anderem mehr Wachstum in den Kernzielgruppen Handwerk und Handel, zusätzliche Effizienz über reine Technikeffekte hinaus, aber auch eine höhere Zufriedenheit unter den Mitarbeitern.

Neugeschäft deutlich unter Vorjahr

Nachdem die Gruppe bei den Beiträgen mit einem Plus von 3,1 Prozent auf 5,91 Milliarden Euro „beschleunigt“ gewachsen sei, würgte die Covid-19-Pandemie das Wachstum ab. Laut Leitermann war 2019 eines der erfolgreichsten Vertriebsjahre seit 1999 mit einem „organischen Absatzrekord“ von 398 Millionen Euro Jahresbeitrag (+ 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr; 14.2.2019, 29.5.2019).

Das Neugeschäft der ersten fünf Monate 2020 liege um elf Prozent unter dem Vorjahreswert, so Leitermann. Ob und wie man die aufholen werde, sei schwer zu prognostizieren. Bis Ende März hatte die Gruppe noch ein Plus von fünf Prozent erzielt. Das Aprilgeschäft brach um ein Viertel ein.

Der Vorstand auf der diesjährigen Oline-Bilanzpressekonferenz (Bild: Benito Barajas/Signal Iduna)

Kranken-Vollversicherung eingebrochen

Vertriebschef Torsten Uhlig berichtete, dass vor allem die Vollversicherung „spürbar“ eingebrochen sei. Dabei hatte die Gruppe 2019 wider dem Branchentrend in der Krankheitskosten-Vollversicherung zum vierten Mal in Folge die Zahl der Vollversicherten um 1.574 auf 622.985 Personen gesteigert. Jeder zehnte Neukunde versicherte sich bei den Dortmundern.

In der Lebensversicherung profitiere man aktuell von den 2019 neu eingeführten Produkten im Bereich der Berufsunfähigkeit und dies vor allem bei den freien Vertrieben, so Uhlig. Dort habe man sogar neue Partner gewinnen können, weshalb es in diesem Segment besser laufe als 2019.

Insgesamt verkaufe der Vertrieb Kompositlösungen. „Es wird mehr im Bestand gearbeitet, also Cross- und Up-Selling.“ Für die wirtschaftlich von der Corona-Pandemie betroffenen Kunden legte die Gruppe ein Bündel von Maßnahmen zur Zahlungserleichterung heraus. Mit etwa 25.000 bis 26.000 Kunden sei man über diese Maßnahmen im Gespräch.

65 Prozent der BSV-Schäden bereits im Einvernehmen erledigt

Das Nischenprodukt Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) und der Umgang mit der Schadenregulierung nahm wie bei Wettbewerbern auch bei der Signal Iduna breiten Raum in der Pressekonferenz ein.

Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit und Zielgruppenversicherer für Handel, Handwerk fühle man sich „besonders in die Pflicht genommen. Wir setzen uns mit jedem Kunden auseinander. Es ist nicht unser Ziel, mit unseren Kunden in Rechtsstreit zu treten“, so Leitermann.

Die Gruppe erwartet einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag aus den BSV-Schäden. 65 Prozent davon seien bereits im Einvernehmen mit den Kunden erledigt. In dieser Nischensparte bucht die Signal Iduna eigenen Angaben zufolge rund eine halbe Million Euro Prämie.

Zur Größe des Marktes gibt es keine Zahlen. Kompositvorstand Dr. Stefan Kutz schätzt, dass der Schadenfaktor marktweit 100 Mal so hoch ist wie die Prämie.

Quoten zum Versicherungsgeschäft. Zum Vergrößern Bild klicken.

(Bild: Signal Iduna)

Beiträge in Kranken und Leben

2019 wuchs die Signal Iduna Krankenversicherung um 2,4 Prozent auf 2,93 Milliarden Euro Prämie. bei um 3,5 Prozent auf 2,43 Milliarden Euro gestiegenen Aufwendungen für Versicherungsfälle belief sich die Schadenquote auf 78,1 (Vorjahr: 76,6) Prozent.

Die Verwaltungs- sowie die Abschlusskostenquoten blieben mit 2,4 (2,5) beziehungsweise 7,5 Prozent fast unverändert. Die versicherungs-geschäftliche Ergebnisquote wird mit 12,0 (13,3) Prozent angegeben, die Nettorendite mit wiederum 3,6 Prozent.

Im Segment Lebensversicherung stiegen die Beiträge um 1,1 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Davon entfielen auf die Signal Iduna Lebensversicherung a.G. 1,2 Milliarden Euro. Das kleine Plus von nur 0,3 Prozent resultiert aus planmäßigen Abgängen. Gemessen in laufendem Beitrag erhöhte sich das Neugeschäft um 5,6 Prozent auf 85,2 Millionen Euro.

Durch die Abläufe verminderten sich die Kapitalanlagen um 1,9 Prozent auf 20,1 Milliarden Euro. Es wurde eine Nettorendite von 3,8 Prozent erzielt.

Schadenkostenquote in Komposit gesunken

Die Kompositversicherer der Gruppe buchten mit 1,6 Milliarden Euro 6,1 Prozent mehr Beitrag. Als Folge geringeren Aufwandes für Schäden sank die Schadenkostenquote auf 90,4 (94,5) Prozent.

Das Gesamtergebnis der Gruppe verringerte sich um rund sechs Prozent auf 675,2 Millionen Euro. Dies wird im Wesentlichen mit dem planmäßigen Rückgang von außerordentlichen Erträgen in der Lebensversicherung begründet.