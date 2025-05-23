Nach Cyberangriff: Ideal wieder für Makler erreichbar

17.12.2025
Die Ideal Versicherungsgruppe hat über den aktuellen Stand nach dem Cyberangriff in der vorigen Woche (VersicherungsJournal 15.12.2025) berichtet. Demnach sind die gemeinsam mit externen Spezialisten durchgeführten forensischen Untersuchungen zwar noch nicht abgeschlossen. Doch nach derzeitigem Erkenntnisstand deuten weiterhin keine Hinweise darauf hin, dass Kundendaten abgeflossen sind.
Der Versicherer arbeite daneben weiterhin daran, seine IT-Infrastruktur schrittweise wiederherzustellen. „Erste Systeme wurden wieder in Betrieb genommen“, betont das Unternehmen in einer Pressemitteilung. „Die telefonische Erreichbarkeit ist seit Montag für Kunden und Vertriebspartner wiederhergestellt; der Geschäftsbetrieb wird mit Einschränkungen fortgeführt.“
„Unser Fokus liegt unverändert auf der vollständigen Wiederherstellung unserer Infrastruktur und der Unterstützung unserer Kunden als auch unserer Vertriebspartner“, sagt Maximilian Beck, Vorstandsvorsitzender der Firmengruppe.
Inzwischen könnten Leistungsfälle wieder eingereicht werden. In besonders sensiblen Situationen, wie etwa bei Todesfällen, steht Betroffenen seit Freitag ein spezielles Formular zur Meldung eines Sterbefalls zur Verfügung. Die hierüber eingehenden Anliegen würden von den Mitarbeitern mit Vorrang abgearbeitet.
Mittlerweile sind nach Unternehmensangaben auch die früheren Kontaktwege für Vertriebspartner des Berliner Maklerversicherers wieder verfügbar. Erreichbar ist der Ideal-Service demnach sowohl über die spezielle Hotline als auch die E-Mail-Adresse für Makler. Ausgewählte Antragsunterlagen sind auch über die provisorische Website für den Vertrieb abrufbar.
