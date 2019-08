Mylife holt neuen Vorstand

14.8.2019

Dr. Claus Mischler wird zum 1. Dezember dieses Jahres zum Vorstand der Mylife Lebensversicherung AG bestellt. Er übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Produkte, Aktuariat und IT. Ab dem 1. Dezember steigt der Manager zusätzlich zum Zentralvorstand Leben bei der Konzernmutter Swiss Insur-Evolution Partners Holding AG auf, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Seit Februar 2019 gehört der Anbieter von Netto-Produkten zu der Schweizer Gesellschaft (VersicherungsJournal 21.2.2019).

Das neue Führungsmitglied der Mylife kommt von der Gothaer Lebensversicherung AG, wo er als Generalbevollmächtigter tätig ist. Seine Karriere in der Versicherungsbranche startete Mischler 2002 bei der damaligen Gerling Lebensversicherung AG. In den vergangenen Jahren war der 47-Jährige in leitenden Funktionen tätig und verantwortete die Bereiche Produktentwicklung und -management, Aktuariat, Marketing und Systementwicklung.

Claus Mischler (Bild: Mylife)

Auch an der Spitze des Lebensversicherers stehen zum Jahresende Veränderungen an: Zum 1. November übernimmt Jens Arndt den Vorstandsvorsitz der Mylife (1.8.2019). Er kommt von der Zurich Gruppe Deutschland und folgt auf Michael Dreibrodt, der Anfang März nach schwerer Krankheit gestorben ist (6.3.2019).