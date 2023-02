Mutter Munich Re lobt erneut die Tochter Ergo

24.2.2023 – Bei der Onlinepräsentation der Jahresergebnisse 2022 scheiterte die Munich Re in diesem Jahr zwar technisch völlig, aber die Resultate des Berichtsjahres können sich trotz eines Einbruchs beim Kapitalanlageergebnis durchaus sehen lassen. Das verdankt der Konzern einer weiteren Verbesserung im Rückversicherungs-Geschäft, aber erneut ebenso der Erstversicherungs-Tochter Ergo.

Im Geschäftsjahr 2022 hat die Ergo Group AG „erneut erfolgreich zur Ertragsdiversifikation der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) beigetragen“. So lobte Konzernchef Dr. Joachim Wenning, wie schon im Vorjahr (23.2.2022), am Donnerstag bei der Präsentation der Ergebnisse 2022 die Entwicklung der Erstversicherungs-Tochter.

Joachim Wenning (Bild: Munich Re)

Zum Zuwachs der insgesamt im Konzern gebuchten Bruttobeiträge um 12,7 Prozent auf 67,1 Milliarden Euro steuerte die Ergo im Berichtsjahr 19,1 Milliarden Euro bei. 2021 waren es 18,2 Milliarden Euro gewesen.

Starkes Wachstum in allen Segmenten

Starkes Wachstum konnte die Ergo, wie es in der schriftlichen Präsentation zu den Jahresergebnissen heißt, in „allen Segmenten und Regionen“ verzeichnen. In der Lebens- und Gesundheitsversicherung Deutschland nahmen die gebuchten Bruttobeiträge von 9,2 Milliarden auf 9,7 Milliarden Euro zu. In der Schaden-/ Unfallversicherung stiegen sie von 3,9 Milliarden auf 4,2 Milliarden Euro.

Im Segment International der Ergo wuchsen die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen trotz, wie dazu angemerkt wird, Verkäufen von Auslandsgesellschaften „anhaltend“ von 5,1 Milliarden auf 5,2 Milliarden Euro. Beim Ergebnis war hier allerdings ein Rückgang von 207 Millionen auf 155 Millionen Euro zu verzeichnen.

Internationales Gesundheitsgeschäft entwickelt sich „außerordentlich gut“

Neben positiven Einmaleffekten im Vorjahr ist dieses Minus der negativen Entwicklung im Schaden- und Unfallgeschäft in Polen sowie in der Rechtsschutz-Versicherung in den Niederlanden geschuldet, wird dazu erläutert. Ein „außergewöhnlich gutes Ergebnis“ habe im Berichtsjahr dagegen das internationale Gesundheitsgeschäft abgeliefert.

Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich im internationalen Geschäft insgesamt um 1,4 Prozentpunkte auf 94,3 Prozent. Zugleich konnte im deutschen Schaden- und Unfallgeschäft eine Verbesserung von 92,4 auf 90,6 Prozent verzeichnet werden.

Das Ergebnis dieses Segments ging dennoch von 234 Millionen auf 185 Millionen Euro zurück. Einem starken technischen Ergebnis stand hier den Angaben zufolge ein geringeres Kapitalanlage- und Währungsergebnis gegenüber.

Ergebnisverbesserung in der Lebens- und Gesundheitsversicherung

Eine massive Ergebnisverbesserung von 164 Millionen auf 485 Millionen Euro gab es in der deutschen Lebens- und Gesundheitsversicherung. Dazu trug neben einer guten operativen Entwicklung sowie einem höheren Währungsergebnis jedoch auch ein einmaliger Sondereffekt von rund 200 Millionen Euro bei.

Insgesamt trug die Erstversicherungs-Tochter damit 826 Millionen Euro – nach 605 Millionen Euro 2021 – und damit mehr als das vorgegebene Gewinnziel zum Konzernergebnis bei. Auch insgesamt kletterte der Munich-Re-Gewinn im Berichtsjahr stärker als erwartet von 2,9 Milliarden auf 3,4 Milliarden Euro, da er auch in der Rückversicherung von 2,3 Milliarden auf 2,6 Milliarden Euro zulegte.

Dies ist einem starken organischen Umsatzwachstum in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung in fast allen Sparten und, wie mitgeteilt wird, „sich verhärtenden Märkten“ zu verdanken sowie neuen Geschäftsmöglichkeiten. Die Schaden-Kosten-Quote sank von 99,6 auf 96,2 Prozent, wobei wegen der Inflation hier aber künftig eher wieder mit einem Anstieg erwartet wird.

Ergo – Kennzahlen im Überblick Q1-4 2022 Q1-4 2021 Veränderung in % Q4 2022 Q4 2021 Veränderung in % Gebuchte Bruttobeiträge Mio. € 19.058 18.213 4,6 4.506 4.388 2,7 Schaden-Kosten-Quote Schaden/Unfall Deutschland % 90,6 92,4 91,4 87,6 Schaden-Kosten-Quote International % 94,3 92,9 96,1 93,1 Kapitalanlage-Ergebnis Mio. € 3.383 3.734 -9,4 610 532 14,5 Konzernergebnis Mio. € 826 605 36,6 124 137 -10,0 - davon Leben/Gesundheit Deutschland Mio. € 485 164 196,5 38 -42 – - davon Schaden/Unfall Deutschland Mio. € 185 234 -20,7 62 106 -41,7 - davon International Mio. € 155 207 -25,0 24 73 -67,3 Eigenkapitalrendite (RoE) % 12,5 10,1 6,9 9,2

Mögliche Nachholeffekte bei der Schadenentwicklung

Mit Blick auf die ungewissen Inflationserwartungen würden Reserven unter Beibehaltung des konservativen Reservierungsniveaus umverteilt, wird in diesem Zusammenhang mitgeteilt. „Sehr vorsichtig“ reagiere die Munich Re auch auf mögliche Nachholeffekte bei der Schadenentwicklung, nachdem die Schäden zuletzt weit unter den Erwartungen gelegen hätten.

Umsatzzuwächse gab es vor allem in den USA und in Asien auch in der Lebens- und Gesundheits-Rückversicherung, wobei dort außerdem positive Währungseffekte mithalfen. Insgesamt legten die Bruttobeiträge in diesem Segment von 12,6 Milliarden auf 13,7 Milliarden Euro zu und das technische Ergebnis wuchs um satte 320,9 Prozent auf 918 Millionen Euro.

Konzern-Kapitalanlageergebnis bricht ein

Einen heftigen Rückgang von 7,2 Milliarden Euro auf 4,9 Milliarden Euro weist der Munich-Re-Konzern beim Kapitalanlageergebnis aus. Der Zinsanstieg sorgte zwar einerseits dafür, dass die laufenden Erträge aus den Kapitalanlagen von sechs auf 6,6 Milliarden Euro stiegen.

Christoph Jurecka (Bild: Müller)

Er trieb aber gleichzeitig zugleich den Saldo bei den Zu- und Abschreibungen von minus 505 Millionen auf minus 3,1 Milliarden Euro und das negative Derivateergebnis von 774 Millionen auf 1,6 Milliarden Euro. Veräußerungsverluste seien bewusst in Kauf genommen worden, ließen Wenning und Finanzchef Dr. Christoph Jurecka wissen.

Diese kurzfristigen Belastungen seien nämlich „beherrschbar“, böten außerdem Spielraum für die Reallokation des Portfolios, um durch die Wiederanlage zu höheren Zinsen den Anstieg der laufenden Rendite zu beschleunigen. Ökonomisch vorteilhaft sei außerdem die durch den Zinsanstieg deutlich verbesserte Solvency-II-Quote.

Die liegt nach einem Anstieg von 227 auf 260 Prozent derzeit allerdings weit über dem oberen Rand der Zielkapitalisierung von 175 bis 220 Prozent. Das Eigenkapital ging hauptsächlich als Folge des Rückgangs der Bewertungsreserven auf festverzinsliche Wertpapiere aufgrund der gestiegenen Zinsen dagegen von 30,9 Milliarden auf 21,2 Milliarden Euro zurück.

Beim Strategieprogramm „Ambition 2025“ weiter auf Kurs

Alles in allem, fasst Wenning die Entwicklung des Konzerns im Berichtsjahr zusammen, habe die Munich Re die Krisen des Jahres 2022 gut verkraftet und sei profitabel weiter gewachsen. Der Konzern liege daher mit Blick auf die Ziele des Strategieprogrammes „Ambition 2025“ weiter auf Kurs.

Dies gelte ebenso im Hinblick auf die Ambitionen beim Dekarbonisierungs-Ansatz der Munich Re-Gruppe und zur Senkung der Emissionen sowohl bei den Kapitalanlagen wie dem Versicherungsgeschäft und den hauseigenen Emissionen.

Angesichts des im Berichtsjahr gegenüber 2021 von 37,8 auf 38,5 Prozent gestiegenen Anteils von Frauen in Führungspositionen sieht Wenning zudem die „Gender Ambition 2025“ von einem Frauenanteil von 40 Prozent auf gutem Weg.